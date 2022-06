Una mappa con i punti migliori per farsi le foto: Gangi vuol diventare la capitale italiana dei selfie

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A lanciare l’iniziativa sono due giovani che avevano già creato il portale Visit Gangi (https://visitgangi.com/it). Andis Cekuls, lettone di 27 anni, é stato uno dei primi studenti della Apple Academy di Napoli, ha aperto la sua azienda di tecnologia con la quale ha realizzato diversi sistemi per il turismo esperenziale nei paesi Baltici. Rosalia Le Calze ha studiato regia al Centro Sperimentale di Cinematografia ed ha diretto diverse pubblicità (Samsung ed altri) e web serie, vincendo premi e riconoscimenti come il Los Angeles Web Festival ed altri. Insieme, nel Febbraio 2022, hanno deciso di trasferirsi a Gangi con l’intento di attuare diverse strategie promozionali utilizzate nel mercato estero - come ad esempio quello baltico - rendendo Gangi più tecnologica, accessibile al turista straniero ed anche più vicina al mondo dei giovani. La loro missione é quella di creare un brand (ovvero Visit Gangi) che vuole cambiare l’immagine dei borghi italiani nel mondo.

Tra i vari progetti messi in atto troviamo la mappa dei "selfie points". Si tratta di una mappa online che indica i vari selfie points piazzati in 12 punti del paese di Gangi. I posti selezionati, oltre ad essere perfetti sfondi a livello fotografico sono anche di interesse culturale (come il selfie al palazzo Bongiorno di stile rococò o sotto la torre dei Ventimiglia). I selfie points, realizzati dal designer lettone Artūrs Skrebeļs, hanno tutti un codice QR che rimanda all’articolo dove ti sarà possibile individuare anche gli altri punti di interesse (https://visitgangi.com/it/cosa-fare/luoghi-in-gangi-per-instagram). Essi suggeriscono anche gli hashtag da usare dopo aver scattato la foto, e chi otterrà più like potrebbe vincere un premio di riconoscimento (provare un dolce tipico di Gangi, un souvenir fatto a mano da un artista del posto, o addirittura una notte in uno degli splendidi hotel e B&B del paese!).

L’idea, non solo permetterà al visitatore di scoprire Gangi in modo divertente, ma rimanda anche al portale Visit Gangi. Il sito creato per il turista che, oltre ad avere articoli che suggeriscono cosa fare e scoprire a Gangi (e come raggiungerla), contiene video e materiale interattivo, suggerisce i migliori ristoranti (con gli orari di apertura e chiusura) e luoghi per il pernottamento (con i contatti). Il tutto per rendere il vostro viaggio sicuro, rilassante e piacevole durante la scoperta della capitale italiana del selfie!