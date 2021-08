Galloway compie 20 anni: quando il buon cibo si unisce allo star bene a tavola

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Stare bene a tavola significa condividere sapori e momenti con le persone più care, buoni umori e buon cibo, che fanno da cornice a posti speciali. Sono già trascorsi oltre 20 anni da quando Galloway Italian Grill Passion ne ha fatto di tutto questo la sua filosofia a Treviso, Mestre, Padova, Bassano, Roma, Brescia, Bergamo, Parma Follonica, Trento Fano, Frosinone e Palermo.

Proprio a Palermo, ormai da quasi 10 anni, Galloway è una realtà consolidata grazie all’impegno della famiglia di imprenditori Marino. Quattro fratelli: Piero, Nando, Luciano e Viviana, uniti nella vita e nel lavoro, per cui riservano massima dedizione e passione. Galloway Palermo accoglie famiglie, amici e coppie, in qualsiasi momento della giornata, e rappresenta ad oggi un vero e proprio punto di riferimento in città.

Fare ristorazione oggi significa non lasciare al caso nessun dettaglio con fervore e dedizione, ecco perché Galloway Palermo ha sin da subito puntato su uno staff di collaboratori giovani, intraprendenti e motivati, da chi è in sala a chi ne cura la comunicazione e il marketing, atmosfere amichevoli e spensierate sono pronte ad accogliere i clienti. D’altronde, le posizioni dei suoi ristoranti sorgono in punti nevralgici della città: il primo a Piazza Verdi, 54 e il secondo in Via Gabriele D’Annunzio, 42. Alle belle zone si lega il buon cibo.

A chi si sta chiedendo se c’è un piatto principale, la risposta è senza dubbio Il Galletto. Il Galletto di Galloway è una specialità che non troverete in altri posti: rigorosamente italiano, controllato, mai congelato e cotto alla griglia. La griglia è sinonimo di semplicità e buon sapore. Si può scegliere tradizionale o nelle sue creative rivisitazioni. Non manca poi il momento per una buona pizza, semplice o speciale, oppure degli stuzzichini appetitosi, carni di qualità, wraps, burgers, salse e dessert.

Tutti i giorni 12:00 alle 00:00, ogni qualvolta vorrete sentirvi coccolati come foste a casa, e avvertite un leggero languorino, un buon consiglio è scegliere Galloway, e se non vi è possibile raggiungere i suoi ristoranti, sarà Galloway stesso a raggiungere voi attraverso il servizio di delivery. Il servizio di delivery è attivo in tutta la città e sta riscontrando ottimi risultati per la sua comodità e praticità, tramite sito e app: basterà fare il proprio ordine su www.gallowayPalermo.it o dalla sua app Galloway Palermo, e aspettare che arrivi caldo ovunque voi siate. Anche in questo caso, per facilitare i tempi di attesa, dal GallowayStore verrà inviato un messaggio che vi avverte sulla track del vostro ordine. Tra le sue ultime novità in azienda, c’è il servizio di take away “salta la fila” un modo che permette al cliente di ordinare e di ritirare il suo ordine senza lunghe attese.

I feedback e il supporto dei clienti soddisfatti sulle pagine social (@gallowaypalermo__) sono la ricompensa anche a quei mesi più difficili che il mondo della ristorazione ha dovuto affrontare, trovando forza e motivazione per andare sempre avanti, ecco perché Customer care, servizi e qualità sono tre costanti di Galloway Palermo, che non smettono di regalare sorrisi.