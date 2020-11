Lockdown? No, cambiamento! Galloway non s'arrende: "Nessun licenziamento, raddoppiamo gli sforzi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"In ottemperanza alle restrizioni e ai nuovi decreti, con il servizio delivery siamo pronti a portare Galloway nelle vostre case". Lo dicono i responsabili dei due punti vendita di Galloway a Palermo. "Abbiamo deciso di affontare in modo positivo il lockdown e pur di non chiudere e lasciare a casa i lavoratori in questi mesi abbiamo intensificato gli sforzi, ampliando la cucina in modo da raggiungere un numero sempre maggiore di utenti in sicurezza e puntualità. Insomma: se non si potrà andare da Galloway, sarà Galloway a venire da voi".

"Che sia Galletto, pizza o hamburger per ogni ordine effettuato vi verrà consegnato l’occorrente necessario per apparecchiare le vostre tavole e farvi sentire nei nostri ristoranti. Non è un momento facile", commentano i responsabili, che hanno deciso di investire adeguandosi ai tempi, creando un App e un sito internet "gallowaypalermo.it" facile e intuitivi per poter permettere a tutti di ricevere il cibo a casa propria o takeway.

La novità assoluta è la "Christmas edition" con i suoi menu promozionali disponibili online o takeway nei punti vendita di piazza Verdi e via Gabriele D’Annunzio ideati per le cene in famiglia e tra amici. "Le bibite le offriamo sempre noi... Promo che vi accompagnerà per tutto il periodo natalizio. Con l'augurio che tutto tornerà come prima".