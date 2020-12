"Un nuovo inizio", la strepitosa offerta di Gagliano per un Natale che "guarda avanti"

“Un diamante per un nuovo inizio”: la promozione di Gagliano Gioielli per un Natale pieno d’amore. La gioielleria di corso Finocchiaro Aprile, uno dei “fenomeni italiani digital” vincitrice del premio “Le stelle dell’e-commerce” del Corriere della Sera grazie al lavoro svolto con il suo shop online, regala oro e montatura a chi decide di regalare una pietra certificata.

“Un nuovo inizio” fatto di piccole cose, ma che durano per sempre. Dopo quest’anno così duro, in cui una pandemia mondiale ci ha privato di quelle piccole cose fatte di baci, di abbracci e di affetti, è proprio dalle piccole cose che dobbiamo ricominciare. Sono le piccole cose a fare grandi le vite e le nostre, quest’anno, sono state messe in stand by. È da lì che bisogna ripartire. Lo sa bene Gagliano Gioielli, la gioielleria al civico 95 di corso Finocchiaro Aprile.

Per questo Natale infatti Giovanni e Lidia Gagliano, al timone dell’azienda di famiglia che da oltre un trentennio si occupa di preziosi di grandi marchi, orologi e alta gioielleria, hanno pensato di fare un piccolo gesto dal grande valore: chi acquisterà un diamante taglio brillante serigrafato al laser e con certificato gemmologico fornito direttamente da Gia o Hrd (le principali agenzie internazionali di Ratzinger delle pietre preziose) scegliendo sia il colore che la caratura delle pietre selezionate ad Anversa, avrà in omaggio la montatura e l’oro.

Un modo per bilanciare le brutte sensazioni che quest’anno ha portato con sé con un nuovo inizio grazie a una pietra che è un simbolo. Perché la vita va avanti e il futuro è ancora tutto da scrivere. Così chi ha in programma una proposta di matrimonio, un compleanno importante, una nascita o un semplice pensiero da donare a chi in questo 2020 c’è stato e ci sarà “per sempre” può pensare a questo regalo da incartare sotto l’albero.

Avanguardista digitale, Gagliano è stato il primo in città a lanciare un e-commerce che oggi vanta numeri da capogiro e vendite in tutta Italia. Da 10 anni, infatti, accanto alla tradizionale vendita in boutique, Gagliano punta tutto sul suo negozio online. “E’ nato un po’ per caso - spiega Giovanni -. L’idea principale era quella di ottimizzare la gestione del mio magazzino, andavamo anche online ma senza grandi aspettative, poi è iniziato tutto”. Oggi però l’e-commerce dà lavoro a 3 persone, che si aggiungono alle altre che già lavorano nella sede fisica di corso Finocchiaro Aprile.

È proprio grazie al lavoro svolto con il negozio online che Gagliano è stato inserito tra “Le stelle dell’e-commerce 2020-2021” del Corriere della Sera. Il riconoscimento prende le mosse da una ricerca che testa le caratteristiche tecniche del sito e le opinioni dei consumatori sull’esperienza d’acquisto. Titolo meritato per la gioielleria che è anche sponsor del Palermo Calcio e che in classifica si piazza avanti a colossi del calibro di Tiffany o Swarovski.