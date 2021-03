"Fuori ora" è il videoclip ufficiale di “kleopatra”, il nuovo singolo della giovane artista palermitana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Denise Manno è una giovane cantautrice palermitana, una delle prime artiste siciliane ad aver firmato un contratto discografico con Ego Italy e con Team Media Group Uk, management di Londra. Il singolo “Kleopatra” è una visione rivisitata e alternativa di Cleopatra, una delle figure femminili più imponenti della storia. La Cantautrice da sempre appassionata dall’antico Egitto e dalla storia passionale ma anche tragica di Cleopatra, ha voluto interpretare in chiave moderna la Regina Egizia. Esaltandone il suo potere, la sua indipendenza e sensualità. Che le permise di dominare regni ma anche uomini di spiccato potere e rilievo.

Un vero e proprio omaggio al potere delle Donne, per esaltare l’emancipazione femminile, battaglia che la cantautrice incarna a pieno. Questa è solo una delle battaglie che la cantautrice porta avanti infatti, da sempre sostenitrice dei diritti lgbtq+, nel video troviamo riferimenti al voguing, stile di danza nato negli anni ‘60 nei locali gay, durante le cosiddette Ballroom. L’artista, inoltre, ha fortemente voluto coinvolgere all’interno del suo video tre ragazze di etnie diverse, per esaltare e coinvolgere le bellezze e le particolarità che la vita ci ha donato. Con sound ipnotici e originali, Kleopatra è quindi un inno all’inclusività per tendere le braccia a chi si è sempre sentito escluso dalla società, ignorando che ciò che ci distingue è solo un punto di forza che dobbiamo proteggere con cura.