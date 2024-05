Il fumetto erotico spiegato da Ester Cardella al podcast Egoriferiti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tutta la sensualità, la storia e le inclinazioni del fumetto erotico, raccontate da una illustratrice che sta spopolando con i suoi disegni in tutta Italia. E' una vera e propria lezione sulla capacità creativa di un’artista di nuova generazione quella di Ester Cardella, fumettista dell’eros, intervistata nella puntata numero 25 di “Egoriferiti”, il videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21. “Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero e allo stesso tempo debole del proprio essere.

Nel corso dell’intervista Ester, mettendo a nudo soprattutto la differenza del suo spudorato tratto artistico - che convive con l’emotività e quasi la pudicizia del suo lato privato - ha raccontato tutti i segreti del suo mestiere e di come, partendo da una educazione scolastica caratterizzata dalla presenza di suore, ha trasformato gli elementi e i personaggi della religione in protagonisti di illustrazioni erotiche, dove l’oscurità, la morte, la violenza e sopra ogni cosa l’erotismo fanno da padroni. Una storia raccontata, quella di Ester, fatta di libertà e abbandoni, dove si è potuto anche trovare lo spazio per parlare di maestri del fumetto come Andrea Pazienza e Milo Manara, ma anche di quanto vale oggi il mercato delle illustrazioni in Italia.