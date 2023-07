Frecce Tricolori, sorvolo su via Libertà e Quattro Canti per festeggiare i 100 anni dell'Aeronautica

Le Frecce Tricolori sul cielo di Palermo. L'appuntamento è per stamattina, quando l'inconfondibile scia che richiama il verde, il bianco e il rosso della bandiera nazionale si potrà vedere su via Libertà e sui Quattro Canti.

Il programma prevede infatti un sorvolo orizzontale in via Libertà e uno verticale da Porta Nuova al Foro Italico. L'evento rientra nelle celebrazioni del centenario dell'Aeronautica militare, ricorrenza alla quale Palermo ha dedicato una mostra aperta fino al 30 luglio alla Galleria d'arte moderna. Le Frecce sono in Sicilia da qualche giorno e si sono esibiti nei giorni scorsi nel Ragusano. Oggi la Pattuglia acrobatica nazionale ripartirà dall’aeroporto di Comiso in direzione Pantelleria passando da Palermo dove effettuerà il sorvolo.