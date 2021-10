La Coldiretti Sicilia compie 70 anni: emesso un francobollo celebrativo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dalla cornucopia, simbolo dell’abbondanza, al drone. Dalla testa di moro, emblema delle narrazioni siciliane, al satellite. Nel francobollo commemorativo per i 70 anni di Coldiretti in Sicilia, emesso dal ministero dello Sviluppo economico il 28 settembre in occasione della serata evento che si è svolta al Teatro Antico di Taormina, sono stati racchiusi tutti gli elementi che sigillano il passato e il presente dell’agricoltura regionale con la Coldiretti sempre protagonista. Il francobollo dal costo di 1,10 euro, ha una tiratura di trecentomila esemplari con fogli da 28 ciascuno ed è stampato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente. Il bozzetto è stato curato da Marina Portolano.

Il via al francobollo e l’annullo sono stati eseguiti sul palco del Teatro dal presidente regionale Coldiretti, Francesco Ferreri, dal Direttore Prisco Lucio Sorbo e da Enrico Menegazzo , direttore commerciale nazionale filatelia Poste Italiane. L’emissione è stata arricchita da prodotti correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi ed è stata anche è stata realizzata una cartella filatelica, in formato A4 a tre ante, contenente il francobollo singolo, la quartina di francobolli, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione.