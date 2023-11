"Franco Salvo, 40 anni dopo": il convegno al Liceo Umberto I di Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 28 dicembre 1983 veniva a mancare il Professore Francesco Paolo Salvo, da tutti conosciuto come “Franco Salvo”. Per il Liceo Classico Umberto I di Palermo – ma, in generale, per la città siciliana – questa data segna la fine di una piccola epoca. Dopo avere maturato un’esperienza di prigionia negli anni 1943-1945 in Algeria e gli studi con Vito Fazio-Allmayer, è stato docente di storia e filosofia presso il liceo, per volontaria scelta e non solo per contingenza. Ha formato, lì, uomini e donne come Giovanni Falcone e Filippo Basile. Il primo lo descriveva infatti più come un ‘padre’ che semplice docente. Franco Salvo è stato, quindi, un educatore a tutto tondo, ancora prima che docente: una necessaria coerenza tra il suo insegnamento (ispirato ai valori della cultura, la libertà, il dialogo e, l’eguaglianza) e il comportamento quotidiano gli conferisce, tutt’oggi nelle parole di chi lo ha conosciuto, una grande stima e autorevolezza.

Salvo è stato anche importante autore per l’editoria scolastica: è suo, infatti, il manuale di educazione civica edito dalla Palumbo “I diritti di libertà”; insieme al collega e amico Filippo Rotolo, inoltre, pubblicò un manuale di storia, particolarmente in uso nell’Italia degli anni ‘70. Un gruppo di studenti ed ex-studenti dell’Umberto, pertanto, ha pensato, a 40 anni dalla morte, di rendere omaggio a questo pensatore. Non si tratta, però, di una commemorazione funebre, figlia di una agiografia, quanto il tentativo di realizzare una tavola rotonda. Una discussione aperta e orizzontale, della quale saranno diretti protagonisti gli studenti tra i 15 e 18 anni, i quali mai hanno conosciuto Salvo, se non tramite i suoi scritti, che serviranno da punto di partenza per il dibattito.

Ad aiutarli a rilevare una potenziale attualità vi saranno ex-studenti di Salvo, come Livia Romano, Luca Nivarra, Giuseppe Cipolla ed altri. Ecco, quindi, l’obiettivo di “Franco Salvo, 40 anni dopo”: Salvo, con i suoi insegnamenti, cosa ci dice, direttamente o indirettamente, del mondo in cui viviamo oggi? Sono dei ‘valori’ ancora validi, per i quali è possibile combattere? Qual è l’importanza e il significato della Costituzione? Vi sono delle storture in questo mondo? Qual è il nostro ruolo come cittadini e cittadine?