Francesco Rutelli a Termini Imerese: "Dobbiamo agire subito se vogliamo che il secolo verde non si tramuti in un secolo grigio"

"Siamo a metà del cammino, il traguardo è ancora lontano e il tempo sta per scadere. Dobbiamo agire subito, se vogliamo che il secolo verde non si tramuti in un secolo grigio, o addirittura nero". Sono le parole di Francesco Rutelli in occasione della presentazione del suo ultimo libro Il secolo verde (edito da Solferino), svolta al Cortile Maltese (Termini Imerese) e moderata dal giornalista e scrittore Roberto Tedesco. A dialogare con l'autore, Agostino Moscato, Nicola Macaione (titolare di Spazio Cultura Macaione e presidente dell'associazione Librai Italiani - Confcommercio Palermo) e Franco Piro (ex assessore al Bilancio della Regione Sicilia). Tra i presenti all'evento anche Maria Terranova (sindaca di Termini Imerese) e Salvatore Scaccia (TeleTermini e tra gli organizzatori dell'evento).

"Gli emiratini hanno scelto una figura che sicuramente sicuramente è impegnata per cercare di trovare un accordo pro clima e, allo stesso tempo, è a capo della compagnia petrolifera del Paese. I compromessi bisogna farli con tutti - ha commentato Rutelli - Nella transizione ci vuole certamente un avvicinamento. Però, quello che ci vuole molto di più, è il coraggio di fare investimenti che creano nuove industrie e nuovo lavoro. Questa è la chiave di volta, altrimenti quello che vincerà sarà l'aspettativa futura, il rinvio. E con il rinvio, siamo tutti fritti, perché la temperatura della Terra è destinata a salire, il Mediterraneo, purtroppo, sarà al centro, con conseguenze gravissime in Italia, nel Mezzogiorno e in Sicilia. Penso che le soluzioni positive siano l'unica maniera per uscire dalla crisi climatica, anche nell'impegno degli Stati, dei governi e delle persone. Quindi nuovo lavoro, nuove imprese e formazione. Fare una vera rivoluzione green è possibile e necessario? Sì, ma è anche utile per la vita concreta delle persone, delle famiglie, delle piccole imprese e dei territori".

Parlando dell'idrogeno, secondo l'ex sindaco di Roma: «Non arriverà subito, ci vorrà tempo, perché diventi industriale ci vuole uno sviluppo molto l'importante. Partirà l'idrogeno, ad esempio, come mezzo, come vettore per i grandi tir che fanno lunghe percorrenze o magari per le mega navi. Però una diffusione dell'idrogeno è estremamente complessa perché bisogna creare idrogeno verde e bisogna farlo con il fotovoltaico, dando impulso attraverso la sostenibilità. Però - ha concluso il giornalista romano - bisogna lavorare anche su questo. Per esempio, in Italia creando una filiera di idrolizzatori, cosa importantissima. In questo modo si creerebbero posti di lavoro e filiere industriali nel nostro Paese. Ci dobbiamo svegliare".

Durante l'evento è stato presentato il programma ufficiale della tredicesima edizione delle Notti Clandestine®, che si svolgerà dal 25 al 31 luglio 2023: Martedì 25 luglio. Alle ore 19, presentazione del libro Quando incontri una leggenda Storia di un'amicizia con Ennio Morricone (edizioni Curci) di Mauro Di Domenico. Dialogherà con l'autore Paolo Pintacuda. Alle ore 21.30 proiezione del film Franco Battiato. La voce del padrone, Nastro d'Argento (2023), regia di Marco Spagnoli. Riceverà il Premio Speciale Gatto Barlacio Stefano Senardi (autore, sceneggiatore e direttore creativo del film Franco Battiato. La Voce del padrone). Mercoledì 26 luglio. Alle ore 19 presentazione del libro Quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni (edizioni Mondadori) di Arianna Mortelliti. Dialogherà con l'autrice il giornalista Felice Cavallaro. Alle ore 21.30 proiezione del film Un mondo sotto social, regia di Claudio Casisa e Annandrea Vitrano. Protagonisti "I Soldi Spicci". Riceverà il Premio Speciale Gatto Barlacio Fabiana Rinella, medaglia d'oro U17 ai campionati europei di lotta 2023. Giovedì 27 luglio.

Alle ore 18 apertura mostra dei "Pannelli commemorativi in ricordo dei giornalisti uccisi dalla mafia" (Ordine dei Giornalisti di Sicilia). Alle ore 19 presentazione del libro Il magistrato ipocrita (Panda edizioni) di Fabio Pilato. Dialogheranno con l'autore Elvira Terranova e Giulio Francese. Alle ore 21.30 proiezione del film Biagio, regia di Pasquale Scimeca. Interverranno: Linda Di Dio, Pasquale Scimeca e Don Pino Vitrano. Riceverà il Premio Speciale Gatto Barlacio Peppe Piscitello, artista termitano che ha realizzato il busto di Biagio Conte. Venerdì 28 luglio. Alle ore 18.30 presentazione del libro La danza delle anime (edizioni Sette Chiavi) di Giorgio Lupo e alle ore 19 presentazione del libro Il testimone discreto. La storia del vero Alfredo di Nuovo Cinema Paradiso (edizioni Sikè) di Paolo Pintacuda. Alle 21.30 proiezione del cortometraggio La Fornace, regia di Daniele Ciprì. Interverranno: Pippo Gigliorosso, Gianni Cannizzo e Fabrizio Lupo. Riceverà il Premio Speciale Gatto Barlacio Gianpiero Pumo (regista e sceneggiatore). Sabato 29 luglio. Alle ore 18.30 presentazione de libro Non capivo. Paoli reali che la storia nasconde (Luglio editore) di Romano Bosich. Letture a cura di Nina Di Gregorio. Alle ore 19 presentazione del libro Un uomo senza paura. D'Artagnan il primo giornalista ucciso dalla mafia (La Corte editore) di Francesca La Mantia. Dialogheranno con l'autrice Vincenzo Bonadonna e Giusi Conti. Alle ore 21.30 spettacolo musicale del gruppo "The Fab Four night", composto da: Rocco Tarantino & Germana Di Cara (voci soliste e cori), Davide Femminino (basso elettrico), Sergio Calì (percussioni), e dal Quartetto d'archi dell'Orchestra Mediterranea Luigi Sferrazza (violino I), Laura Gallo (violino II), Maria Adelaide Filippone (viola), Paola Tiziana Cilluffo (violoncello) e Alberto Maniaci (pianoforte e direzione). Premio Speciale Gatto Barlacio all'associazione Addio Pizzo (sarà presente e ritirerà il premio Pico Di Trapani). Domenica 30 luglio. Alle ore 19 presentazione del libro Bonjour Casimiro. Il barone e la villa fatata (Rubbettino editore) di Alberto Samonà. Alle ore 21.30 spettacolo musicale "30 anni suonati" di Joe Barbieri quartet, composto da: Bruno Marcozzi (batteria e percussioni), Pietro Lussu (piano) e Luca Bulgarelli (contrabasso). Lunedì 31 luglio. Alle ore 18.30 presentazione del libro È la coppia che fa il totale (edizioni Harper Collins) di Ornella Sgroi. Alle ore 19 presentazione del libro Fango (edizioni Castelvecchi) di Aurelio Grimaldi. Dialogherà con l'autore Franco Piro. Alle ore 21.30 spettacolo teatrale Casa Felice, commedia brillante di Nina Cardaci e riadattamento di Romano Bosich (atto unico) della compagnia teatrale amatoriale di Termini Imerese ìTalìa, composta da: Totò Nancini (narratore), Vita Scibilia (Anna Maria Felice), Nunzia Matracia (Rosanna Felice), Anna Venticinque (Angela Felice), Luigi Candioto (Sebastiano Felice), Anna Maria Falgarini (Marietta), Maria Concetta Scaletta (Lenora), Giusy Schittino (Carolina), Carmen Riolo (Luisa), Totò Gatto (Corrado) e Agostino Fantauzzo (Giovanni). La regia è di Romano Bosich. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Termini Imerese, dall'associazione Addio Pizzo e dal comitato degli imprenditori della Zit (Zona industriale di Termini Imerese), è sponsorizzata da Tecnimpianti, Enel, LVS Group e Mondialpol Security.

