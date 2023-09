Un hair stylist palermitano in laguna, Francesco Arancio alla Mostra del cinema di Venezia

Un hair stylist palermitano in laguna. Per l'80esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale presieduta da Roberto Cicutto è stato scelto Francesco Arancio, artista dei capelli siciliano con esperienze in tutto il mondo.

Dopo essere stato nel backstage del concertone di Radio Italia a Palermo e aver pettinato artisti, cantanti e presentatori dell'evento, da Levante a Emma, passando per Marracash fino a Ligabue, il parrucchiere di fama internazionale è arrivato al Lido di Venezia come ambassador di Alfaparf. Arancio, infatti, ha curato il look di due eventi promossi da Campari e Mastercard, a cui hanno preso parte diversi attori e vip.

Famoso per aver lanciato alcune collezioni contro la violenza di genere e sulle donne, Arancio ha girato il mondo raccontando l'arte di colori e forbici che ormai conosce da oltre vent'anni. "Un'esperienza unica quella a Venezia - dice l'hair stylist - che mi ha permesso di aggiungere anche questo tassello a un percorso che già da tempo mi porta a varcare i confini siciliani".