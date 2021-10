Lo scatto del fotografo palermitano Petyx sullo sbarco dei 367 migranti finisce sul The Guardian

La foto di Igor Petyx dello sbarco dei 367 migranti salvati nel Mediterraneo dalla nave Geo Barents, finisce sul The Guardian. Un vero omaggio a Palermo, simbolo di accoglienza, ma anche al primo sbarco dopo l'inizio della pandemia: lo scatto del fotografo palermitano documenta la fine della difficilissima traversata e il sollievo di chi è arrivato in un porto sicuro. Mercoledì scorso, giornalisti e fotografi hanno atteso a lungo la nave di Medici senza Frontiere sulla banchina del porto di Palermo: a tarda sera, l'attracco al Molo Quattroventi. Quando i migranti hanno iniziato a scendere la scaletta, ci si è resi conto che c'erano tante donne ma soprattutto tantissimi bambini e ragazzi, addirittura 172, più di un terzo del gruppo.

Palermo dopo tre anni torna a manifestare il volto dell'accoglienza: i migranti scendono dalla scaletta, scalzi e con le mascherine sul volto, provati da giorni di navigazione in alto mare, in un periodo in cui l'isola sta affrontando una situazione meteo da far paura. Ad accoglierli, i volontari e i medici, la grande “macchina solidale” messa in moto dalla Prefettura. Al porto anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il commissario per l'emergenza Covid, Renato Costa che con il suo staff medico ha effettuato i tamponi su tutti i migranti: si saprà poco dopo che sono tutti negativi.

“E’ stato bellissimo scoprire che uno dei miei scatti è stato scelto da The Guardian come simbolo delle foto più belle del giovedì – dice Igor Petyx -. Documento gli sbarchi dei migranti da anni, sin dai primi arrivi a Lampedusa, cercando sempre di narrare con le immagini, la forza di chi arriva e la felicità negli occhi di chi finalmente sbarca. Queste fotografie sono capitoli di un unico, lungo racconto che non è certamente chiuso".