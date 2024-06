VIDEO | Da Puccini ai Beatles, tutto pronto per la stagione estiva della Foss: dedica speciale alla Santuzza

La stagione estiva 2024 dell’Orchestra Sinfonica Siciliana si terrà dal 21 giugno al 5 ottobre, con una serie di concerti che spaziano dalla musica classica al pop, includendo omaggi cinematografici e produzioni inedite. La programmazione estiva dell’Orchestra Sinfonica Siciliana mira a portare la musica classica anche nei centri minori della Sicilia, svolgendo un'importante funzione didattica e di valorizzazione del territorio. Tra i concerti “fuori dal seminato” del repertorio sinfonico si segnalano le esecuzioni di celebri brani dei Beatles, le colonne sonore di film iconici e l’omaggio a Franco Battiato nel concerto-spettacolo “Battiatica”. Concerti gratuiti all'aperto e nelle piazze.

“La Fondazione orchestra sinfonica presenta la stagione estiva 2024 a testimonianza del lavoro fatto in queste settimane di commissariamento e in continuità con la gestione precedente che ha lasciato a disposizione un programma a cui noi abbiamo apportato solo alcuni aggiustamenti, completata anche la Settimana di Musica Sacra di Monreale il cui programma sarà presentato a settembre e l’evento per la settimana Belliniana che rientra nella stagione che presentiamo”, dice la commissaria Margherita Rizza. “Un ringraziamento va al personale amministrativo della Fondazione a tutti i professori dell’orchestra, alla Regione e al Comune che continuano a sostenere il nostro lavoro. Si tratta di una stagione che porterà la musica anche lontano dai teatri sinfonico-lirici per fare conoscere la bellezza del suono di un’ orchestra anche a chi abita lontano dalle grandi città della Sicilia”.

L'annuncio dell'assessore comunale alla Cultura Giampiero Cannella, presente in conferenza stampa: "In arrivo 15 milioni di euro in accordo con la Ragione (dai fondi di Coesione) per il rifacimento della facciata del Politeama e l'impiantistica esterna e gli allestimenti. Ancora non c'è certezza sui tempi, ma il Teatro sarà restituito al suo antico splendore".

Tutti gli spettacoli di Palermo avranno un prezzo di 10 euro (ridotto 5 euro per abbonati alla stagione 23/24, studenti, disabili con necessità di accompagnatore) mentre le repliche in trasferta saranno gratuite tranne quelle che si terranno a Villa Piccolo a Capo D’Orlando con biglietto a 5 euro.

Programma e date degli spettacoli

Giugno

Anteprima

Sabato 15 giugno - Politeama Garibaldi ore 17:30

Domenica 16 giugno - Politeama Garibaldi ore 21

Direttore: Riccardo Scilipoti

Produzione n. 1: Solstizio d’Estate / Notte Europea della Musica

Venerdì 21 giugno - Piazza Ruggero Settimo ore 21

Omaggio ai Beatles/A Peace Pop Songbook

Direttore: Riccardo Scilipoti

Coro di voci bianche della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana

Produzione n. 2: Cinemà / La musica sul grande schermo

Venerdì 28 giugno - Piazza Ruggero Settimo ore 21

Sabato 29 giugno - Capo d’Orlando/Villa Piccolo ore 21

Direttore e sassofono solista: Federico Mondelci

Luglio

Produzione n. 3: Puccini / Rimsky-Korsakov

Venerdì 5 luglio - Piazza Ruggero Settimo ore 21

Sabato 6 luglio - Baucina/Piazza Santa Fortunata ore 21

Direttore: Nicolò Umberto Foron

Evento speciale per il 400° Anniversario del Festino di Santa Rosalia

Giovedì 11 luglio - Piazza Ruggero Settimo ore 21

Rosa Rosae “la Santuzza” di Giuseppe Moschella con il duo Moschella&Mulé

Direttore: Riccardo Scilipoti

Produzione n. 4: Sattaflores/Battiatica - C/V (Corrispondenze Verticali)

Venerdì 19 luglio - Piazza Ruggero Settimo ore 21

Sabato 20 luglio - Capo d’Orlando/Villa Piccolo ore 21

Aida Satta Flores, musica, testi, voce

Direttore: Giovanni Pasini

Produzione n. 5: Melodramma e classicismo

Venerdì 26 luglio - Piazza Ruggero Settimo ore 21

Sabato 27 luglio - Nicosia/Piazza Garibaldi ore 21

Direttore: Massimo Raccanelli

Agosto

Produzione n. 6: La Spagna e le Americhe

Venerdì 2 agosto - Piazza Ruggero Settimo ore 21

Sabato 3 agosto - Mazara del Vallo/Atrio dei Gesuiti ore 21

Direttore: Alberto Maniaci

Produzione n. 7: Čajkovskij / Beethoven

Venerdì 9 agosto - Piazza Ruggero Settimo ore 21

Sabato 10 agosto - Partinico/Atrio Cantine Borboniche ore 21

Direttore: Niklas Benjamin Hoffmann

Settembre/ottobre

Bellini International Festival

Sabato 14 settembre - Catania/Villa Bellini ore 21

Direttore: Gianluca Marcianò

Desirée Rancatore, soprano

Vittorio Grigolo, tenore

Produzione n. 8: Cimarosa/Rossini

Venerdì 20 settembre - Piazza Ruggiero Settimo ore 21

Sabato 21 settembre - Polizzi Generosa/Chiesa Madre ore 21

Direttore e basso-baritono: Alessandro Tirotta

Produzione n. 9: Fantasia di Walt Disney / La musica sul grande schermo 2

Venerdì 27 settembre - Piazza Ruggiero Settimo ore 21

Sabato 28 settembre - Isola delle Femmine/Villa Comunale ore 21

Direttore: Aram Khacheh

Produzione n. 10: New York/Rio de Janeiro

Venerdì 4 ottobre - Piazza Ruggiero Settimo ore 21

Sabato 5 ottobre - Roccapalumba/Atrio Madonna della Luce ore 21

Direttore: Salvatore Percacciolo