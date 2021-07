Food4Excellence, al via contest per le aziende siciliane che vogliono raccontarsi

Nell'ambito del progetto promosso da Unicredit, le realtà imprenditoriali nostrane sono chiamate a realizzare e a pubblicare un breve video in cui raccontare un aneddoto o una curiosità legata alla loro storia o per fare vedere i propri collaboratori

Ha preso il via in questi giorni il nuovo contest "Yourvideostory": racconta la tua azienda, nell’ambito di Food4Excellence, il progetto promosso da Unicredit in collaborazione con la società Feedback. Il progetto Food4Excellence è nato da un'intuizione di Unicredit, da sempre fortemente impegnata nel fornire supporto alla imprese siciliane nelle sfide della crescita e della competitività offrendoloro strumenti e supporti per affermarsi, e ha portato alla realizzazione di una piattaforma digitale, www.food4excellence.it , rivolta alle aziende dell’agrifood siciliano che, attraverso la presentazione di prodotti di qualità, vogliono farsi conoscere, crearenuove occasioni di business, promuoversi e fare rete.

Dalla sua messa on line, avvenuta ad agosto 2020, la piattaforma ha raccolto un interesse crescente da parte dei visitatori, soprattutto da parte delle aziende che hanno riconosciuto in essa uno strumento per lo sviluppo del proprio business. A oggi sonoiscritte alla piattaforma oltre 380 aziende dell’agrifood siciliano facenti parte di dieci categorie merceologiche: bibite, liquori, birre; caffè; cantine vitivinicole; caseifici; conserve e prodotti finiti; ortofrutta; pastifici, lavorazioni grani; prodotti ittici; salumi e carni; ristoranti e agriturismi. Da luglio 2021 è stata inserita anche la categoria merceologica delle pasticcerie artigianali. Con il nuovo contest, le cui votazioni si chiuderanno il prossimo 31 agosto, le aziende sono chiamate a realizzare e a pubblicare un breve video di 2 minuti, in cui raccontare un aneddoto o una curiosità legata alla storia della realtà imprenditoriale o far vedere i propri collaboratori e chi ha reso possibile la crescita dell’azienda. L’obiettivo è quello di promuovere i prodotti e il territorio delle realtà imprenditoriali. e dare spazio ai volti e alle storie delle aziende. E’ possibile visualizzare tutti i dettagli del contest al link https://food4excellence.couscousfest.it/contest/yourvideostory/

Il sito food4excellence ha già registrato 102.000 utenti unici, sono state visualizzate oltre 290.000 pagine e il traffico è stato per il 90% da “mobile”. Per i tre contest già conclusi “Presenta la tua azienda”, “Il tuo Prodotto Ambassador”, “La tua azienda, il tuo Territorio, sono state espressi quasi 250.000 preferenze. Nelle scorse settimane è stato stipulato un accordo con un player nazionale per consentire l’utilizzo del welfare aziendale a disposizione dei lavoratori per l’acquisto dei prodotti delle aziende presenti nella vetrina digitale Food4Excellence.