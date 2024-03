Fondazione Insigniti Omri: "Vicini alle donne e alle bambine che stanno vivendo le atrocità della guerra"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La giornata internazionale della donna rappresenta anche l'occasione per riflettere sulle condizioni delle donne e delle bambine di ogni nazionalità che stanno vivendo le atrocità e gli orrori delle guerre". Nel corso di un collegamento con Manlio Corselli, presidente del comitato provinciale di Palermo della Fondazione Insigniti Omri, ed altri presidenti degli organismi territoriali delle altre provincie, il presidente Francesco Tagliente ha voluto sottolineare quanto "pesi la tragedia delle donne e delle madri vittime della brutalità dei conflitti, delle umiliazioni e delle violenze sessuali che oltrepassano i limiti della dignità umana".

La Fondazione Insigniti Omri "manda anche un ideale abbraccio alle donne impegnate in prima linea nella protezione civile nazionale e territoriale, negli enti locali, nelle Forze armate e nei Corpi armati e non armati dello Stato, nelle Prefetture e nelle Questure nonché a quelle che operano nel mondo del volontariato. E in ultimo, ma non per ultime, alle donne che nelle famiglie si prodigano silenziosamente per lenire le sofferenze altrui".