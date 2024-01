VIDEO | "Se non possiamo andare noi, viene lei": folla di fedeli palermitani per la statua della Madonna di Lourdes

Nella chiesa di Sant'Ernesto c'è chi prega per i propri cari defunti, chi chiede una grazia per un amico colpito dalla malattia e chi si rivolge all'effige nota per le apparizioni a Bernadette per la fine delle guerre. Un andirivieni continuo per tutta la mattinata nella parrocchia di via Campolo. Il simulacro resterà a Palermo per due giorni