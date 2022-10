A Petralia Sottana va in scena "Foliage", un concorso fotografico per promuovere il territorio e il benessere

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con l’arrivo della stagione autunnale, la natura mette in scena il suo spettacolo migliore e i paesaggi si caricano di colori meravigliosi. Le foglie degli alberi seguono il ciclo della vita, cambiando colore ed assumono tinte più calde, dall'ocra al marrone passando per il rosso, creando così un caleidoscopio di sfumature cangianti. Questo spettacolo naturale è conosciuto con il termine di “Foliage”, si verifica tra fine settembre e novembre ed è uno dei fenomeni naturali più fotografati al mondo, che apporta benessere a chi ha la possibilità di immergersi in questo ambiente fiabesco.

A tal proposito il Comune di Petralia Sottana intende promuovere un concorso fotografico per promuovere la bellezza del Parco, la sua ricchezza naturalistica e il fenomeno del “Foliage sulle Madonie” dove è possibile ammirare sentieri e paesaggi meravigliosi. Il concorso fotografico “Foliage: le Foto Parlanti” alla sua 1° edizione, è promosso e organizzato dal Comune di Petralia Sottana e intende valorizzare il Foliage e “raccontarlo” attraverso 3 scatti che ne riassumino il tema, usando una parola chiave che servirà al fotografo per meglio raccontare l’esperienza vissuta. La parola Chiave scelta per questa prima edizione è: “Il rumore delle foglie”.

La sequenza in 3 scatti deve essere presentata entro e non oltre la data di: martedi‘ 22 Novembre 2022 I PREMI, offerti dalle attività commerciali del territorio di Petralia Sottana, sono così ripartiti:

1° Premio: Soggiorno x 2 persone a Petralia Sottana

2° Premio: Pernottamento di 1 notte x 2 persone a Piano Battaglia

3° Premio: Cena x 2 persone

Premio della critica: Workshop di Fotografia

Premio foto più originale: Massaggio Rilassante x 1 persona La premiazione avverra’ il 7 Dicembre 2022.

Regolamento e modalità di partecipazione su https://www.comune.petraliasottana.pa.it/news/bando-di-concorso-fotografico-foliage-le-foto-parlanti-1-edizione-2022/