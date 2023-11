Miss Italia veste made in Sicily, una delle finaliste indossa un abito disegnato dalla palermitana Flavia Pinello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Sicilia è riuscita ad arrivare alla finalissima di Miss Italia grazie all’abito creato dalla stilista palermitana Flavia Pinello “E’ stata una chiamata improvvisa” dichiara la Pinello “mi trovavo a Milazzo per le riprese del film Il Ladro di Stelle Cadenti come capo reparto costumi quando ho ricevuto una chiamata da parte di Confartigianato Imprese in cui mi chiedevano se ero disposta a creare un abito per la finale di Miss Italia e che sarebbe stato poi indossato da una delle tre ragazze che sarebbero arrivate in finale.”

L’abito doveva rispettare il tema e i paletti della sostenibilità: upcycling, riuso e stampa 3D. Doveva essere bianco, e cucito senza avere idea delle misure della finalista. Sfida accettata! Il referente dello styling di Miss Italia, Joe De Gaetano, aveva dato delle linee guida dello stile da rispettare per la creazione dell’abito. Il tema era “le dee dell’Olimpo”. “Dal lato design mi sono sentita subito rassicurata dovendo fare un abito bianco, nonostante le linee semplici, perché facendo da oltre 10 anni abiti da sposa mi sono sentita di giocare in casa, ma la vera sfida era integrare i tessuti di upcycling e la stampa 3D” L’abito che è stato indossato da Miss Sardegna, Siria Pozzi, è stato realizzato con un pizzo 3D di upclycling, ovvero era stato utilizzato per per realizzare un prototipo di abito da sposa. E’ stato smontato e rimesso a modello per questa creazione. Il raso di seta di base, invece, era un tessuto destinato allo smaltimento perché prodotto da un’azienda andata in fallimento che è stato recuperato e portato a nuova vita. Infine i dettagli: una fibbia gioiello creata dall’amica e designer orafa Simona Elia di Fancs V e un meraviglioso grappolo di fiori stampanti in 3D in PLA effetto seta che scendono dalla spalla destra creando una piccola cascata floreale.

“A differenza delle mie colleghe che hanno vestito le altre due ragazze finaliste – a cui faccio i complimenti per gli abiti - e che dovevano utilizzare tessuti di Canapa, Ortica o tessuti nati dal riciclo. La mia categoria di sostenibilità – upcycling e stampa 3D- è stata sicuramente la più difficile, perché ha comportato avere delle competenze sia di modellistica che da Fashion Maker che non sono propriamente del lavoro di Fashion designer. Sospetto che la chiamata mi sia arrivata proprio perché ho maturato negli anni queste competenze e sono una delle pochissime Fashion maker italiane".

“E’ stata un’esperienza incredibile, e ringrazio Confartigianato Imprese per l’opportunità. A Siria Pozzi auguro il mondo, è una ragazza veramente dolce e spontanea oltre che bella e che merita di fare strada nel mondo dello spettacolo. A chi critica tanto il concorso di Miss Italia, mi sento di dire venite dietro le quinte, parlate con queste ragazze. Non sono solo belle, non è un concorso che premia solo la bellezza, ma anche la personalità. Non nascondiamoci dietro a un dito, una show girl deve essere di bell’aspetto ma Miss Italia da tanti anni ormai non premia la ragazza più bella ma la più completa, nel portamento, nell’eleganza, nel saper parlare al microfono, nel saper improvvisare e nel saper far emerge la propria personalità. Belle sono tutte quelle che arrivano tra ultime 40 ma è la personalità a far emergere le finaliste.

Tante attrici e showgirl amate dal pubblico provengono da Miss Italia, non dimentichiamolo.” Infine Flavia Pinello che è anche Presidente del Distretto Produttivo della Regione Siciliana Mythos Fashion District, ha dichiarato: “Da anni, in quanto Presidente del Distretto del Fashion e di Confartigianato Moda Sicilia, sono promotrice della moda siciliana in Italia e all’estero, settore che in quanto a creatività e manifattura non ha nulla da invidiare a nessuno. L’orgoglio è stato portare la Sicilia e la sicilianità, non attraverso la classica immagine della nostra moda nel mondo ma attraverso l’integrazione dell’innovazione tecnologica della stampa 3D nella nostra manifattura di alta qualità su uno dei palchi più importanti di Italia. E permettetemi di dire che la Sicilia è stata la prima regione d’Italia a presentare un abito con queste caratteristiche a Miss Italia, e questo abito verrà esposto in una mostra dedicata al concorso insieme alle tiare degli ultimi 20 anni di manifestazione”.