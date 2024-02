Flavia Pinello incanta la Settimana della Moda di Milano con una collezione ispirata a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Flavia Pinello, stilista siciliana rinomata per la sua squisita maestria e l'eleganza senza tempo, ha affascinato il pubblico alla Settimana della Moda di Milano con la sua ultima collezione, che celebra la bellezza e lo spirito della sua terra natia, presentata nella prestigiosa cornice dell'Hotel Principe di Savoia. L’organizzazione dell’evento esclusivo a cui potevano accedere solo addetti ai lavori, fashion bloggers, buyers e stampa è stata cura di Sabrina Spinelli, Brand Manager con oltre 30 di esperienza nella moda. Tra la stampa presente all’evento possiamo annoverare Fashion network, Ufashon, International Lux Magazine, Dubai Fashion news oltre i più conosciuti Vogue e Vanity fair. Flavia Pinello è il brand omonimo della stilista, da sempre conosciuto per avere nel suo DNA un occhio attento per i dettagli e una passione per mescolare tradizione e innovazione. In una celebrazione dell'eredità e dell'eleganza siciliana, la Pinello ha svelato 13 outfit mozzafiato che incarnavano i colori vibranti e le ricche texture dell'isola mediterranea.

Traendo ispirazione dai blu dell'azzurro del mare, dai rossi infuocati del paesaggio vulcanico e dalle tonalità dorate delle rive baciata dal sole, la collezione ha miscelato con eleganza chiffon, plissé, paillettes e cady. Linee fluide e sinuose abbracciano e esaltano la forma femminile, creando una silhouette elegante e leggera caratterizzata da giacche strutturate e pantaloni liquidi. Per la sera, abiti lunghi e raffinati delineano una figura slanciata e poetica. Tra i colori predominanti spicca il blu intenso del mare, accompagnato da neri profondi che mantengono sempre una nota di luminosità. Un momento culminante della sfilata sono state le iconiche giacche della Pinello, diventate nel tempo un segno distintivo del suo brand, che hanno aggiunto un tocco di sofisticazione a ogni ensemble. Guardando da vicino le giacche, emerge la maestria artigianale impiegata nella loro creazione. Il cady sostituisce con eleganza i ricchi tessuti decorati e le paillettes, senza compromettere la pulizia delle linee. Le giacche di Flavia Pinello sono diventate la firma stilistica del brand, ideali per la donna che desidera lasciare un'impressione indelebile. La giacca, capo idealisticamente maschile, diventa un simbolo di femminilità, eleganza e sensualità.

“L’ispirazione di questa collezione è stata la ricerca delle nostre radici e della maestria artigianale.” Ha dichiarato Flavia Pinello, “La Sicilia è stata raccontata in pochi modi oltre il Barocco, così come la moda spesso è stata identificata e svilita con lo strano per essere strano. La mia collezione vuole raccontare una Sicilia diversa attraverso i suoi colori, sia provenienti dalla natura che dall’architettura per fonderli ad un concetto di bellezza che non ha bisogno di sovrastrutture o di impalcature”. Lo spettacolo si è concluso con un omaggio alla città di Palermo e alla sua santa patrona, Santa Rosalia, commemorando il 400º anniversario del suo lascito. Un abito iconico, ispirato alla venerata santa, ha sfoggiato la passerella, presentando un mantello avvolgente di blu intenso che si è trasformato in una cascata di ricami dorati, svelando sotto di esso una luminosa sirena incastonata da lucenti rami di pizzo ricamati a mano, adornata da una corona di rose dorate. “Per me è stato un voler rendere omaggio alla mia Città, considerato che quest’anno si celebra il 400simo della Santa. Può sembrare un controsenso che la moda voglia celebrare una Santa in una delle passerelle più glamour del mondo, ma in realtà il messaggio finale era lo stesso che ha ispirato tutta la collezione, le nostre radici, non possiamo andare da nessuna parte se non sappiamo chi siamo e da dove veniamo".