Il Finch Sushi raddoppia: aperti a pranzo e cena, e ora ecco la nuova app

Il ristorante è aperto a pranzo e cena sette giorni su sette (nella parte esterna ci sono 34 posti a sedere). Resta ovviamente il servizio di delivery e asporto. Un menù fatto di ingredienti di prima scelta e ricercati e contrassegnato da una grande varietà. Come l'imperial Mazara

Il Finch Sushi raddoppia. Il nuovo locale che si trova in piazzetta Angelina Lanza, a pochi passi dal Teatro Massimo, e che punta tutto sul sushi di qualità, adesso lancia la sua app (basta andare su www.finchsushi.it) con cui sarà possibile effettuare le ordinazioni.

Il locale è stato inaugurato in piena pandemia, lo scorso 19 marzo, mentre la Sicilia era in zona arancione. Con il passaggio al giallo, il Finch Sushi non si fa trovare impreparato e già da qualche giorno ha riaccolto i suoi clienti nei suoi tavoli all'aperto. Il ristorante è aperto a pranzo e cena sette giorni su sette (nella parte esterna ci sono 34 posti a sedere). Resta ovviamente il servizio di delivery e asporto.

Un menù fatto di ingredienti di prima scelta e ricercati e contrassegnato da una grande varietà. Come l'imperial Mazara, ovvero: gambero rosso, tartare di gambero, tobiko e caviale. Oppure l'hoso fritto, fatto con salmone, tartare di tonno, philadelphia e mandorle.

Gusti intensi e aromi da scoprire, con il poke a pranzo, una ricca selezione di specialità nipponiche preparate dallo chef Nathan, "il nostro fuoriclasse di origini filippine, il più forte sushiman di Palermo", dice il titolare. Innovazione e originalità strizzando sempre l'occhio alla qualità.