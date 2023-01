Cercasi youtuber con accento siciliano marcato, aperto il casting per "Gaming House"

Per film prodotto da Andromeda Film, dal titolo "Gaming House", le cui riprese avranno inizio a maggio 2023 in Sicilia, si cerca un attore per il ruolo di Giuseppe, il protagonista.

Ecco i requisiti richiesti dalla produzione: età massima 23 anni, youtuber con la battuta sempre pronta, impulsivo, divertente testa calda. Corporatura molto robusta. Accento siciliano molto marcato. Adora parlare in live chat con i suoi fan e "streammare" mentre gioca.

Per candidarsi inviare foto e cv a gm.castingfilm@gmail.com entro il 7 gennaio 2023. Lavoro regolarmente retribuito.