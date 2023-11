Concluse le riprese del film di Michele Placido su Pirandello: nel cast anche la palermitana Dajana Roncione

Dopo un viaggio lungo dieci settimane in Italia e all’estero si sono concluse le riprese di Eterno Visionario, il nuovo film di Michele Placido che vede nel cast anche Dajana Roncione, attrice palermitana di 39 anni. La pellicola esplora il mondo intimo di Luigi Pirandello, per rivelarne l’umanità, le passioni, le ossessioni e l’esistenza più segreta intrappolata fra l’amore dirompente e impossibile per Marta Abba e il burrascoso rapporto con la dolorosa follia della moglie Antonietta Portulano. Accanto ai protagonisti Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi, Federica Luna Vincenti, Giancarlo Commare, Aurora Giovinazzo, Michelangelo Placido, il film vede la partecipazione straordinaria della star internazionale Ute Lemper, per la prima volta in un film italiano.

Eterno Visionario indaga l’universo emotivo di un uomo con un legame conflittuale con i figli, un rapporto controverso con il fascismo e il sogno di un amore assoluto. Emozioni e colpi di scena in un racconto appassionante che si dipana fra Roma, la Stoccolma dei Nobel, la Berlino dei cabaret e di Kurt Weill, la Sicilia arretrata degli zolfatari e degli arcaici paesaggi, la bellezza incantata della Milano di inizio Novecento, l’America che ne consacra il genio a Hollywood e a Broadway, con l’intento di restituire allo spettatore il ritratto autentico e vivido, il tormento e la forza di un artista immenso.

I protagonisti: Fabrizio Bentivoglio è Luigi Pirandello, Valeria Bruni Tedeschi interpreta Antonietta Portulano e Federica Luna Vincenti incarna Marta Abba. I tre figli: Stefano è Giancarlo Commare, Lietta è interpretata da Aurora Giovinazzo e Fausto da Michelangelo Placido. Nel ruolo di Saul Colin, agente e collaboratore di Pirandello, Michele Placido.

La carriera di Ute Lemper è straordinariamente varia grazie alla sua notevole versatilità che l'ha portata a coprire ruoli di attrice di teatro e di cinema, di cantante e di ballerina. Artista poliedrica e trasversale, è stata applaudita in tutto il mondo per le interpretazioni delle Canzoni del Cabaret di Berlino, delle opere di Kurt Weill, della canzone francese e per le sue performances a Broadway e nel West End di Londra.

Chi è Dajana Roncione

Dajana Roncione (nata a Palermo nel 1984) si è diplomata nel 2007 all'Accademia nazionale d'arte drammatica. Ha debuttato in teatro nel 1999 con I giganti della montagna di Pirandello. Tra i suoi lavori cinematografici più importanti: Il grande sogno di Michele Placido, nel ruolo di Isabella, e Baarìa di Giuseppe Tornatore, entrambi del 2009. Sempre nello stesso anno ha interpretato il ruolo di Polissena nel film di Aurelio Grimaldi, L'ultimo re che porta sullo schermo la tragedia Le troiane di Euripide. Tra i suoi numerosi lavori teatrali: Cechoviana, regia di Michele Placido, Il sogno del principe di Salina, l'ultimo Gattopardo, regia di Andrea Battistini, con Luca Barbareschi, e La rosa tatuata di Tennessee Williams, regia Francesco Tavassi, con Mariangela D'Abbraccio. E' sentimentalmente legata al cantante dei Radiohead Thom Yorke, col quale si è sposata il 19 settembre 2020

Il cast del film

Nel cast, fra gli altri, oltre alla palermitana Dajana Roncione, ci sono Mino Manni, Lorenzo Gioielli, Anna Gargano, Marcello Mazzarella, Erika D’Ambrosio, Giovanni Trombetta, Silvio Laviano, Pietro Micci, Silvia Siravo e Guja Jelo. La fotografia è di Michele D’Attanasio, le scenografie sono firmate da Tonino Zera, i costumi da Andrea Cavalletto, il montaggio è di Consuelo Catucci. Le musiche originali del film sono del duo Oragravity.

Diretto da Michele Placido su una sceneggiatura di Placido, Matteo Collura e Toni Trupia, Eterno Visionario è prodotto da Federica Luna Vincenti per Goldenart Production con Rai Cinema in co-produzione con la società belga GapBuster e uscirà nei cinema con 01 Distribution. Il film è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo e della Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e della Sicilia Film Commission.