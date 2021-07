A ottobre le riprese di un film internazionale a Palermo: al via i casting a Villa Lampedusa

La Eagle Pictures, una delle più importanti società di distribuzione e produzione cinematografica italiana, presto girerà un film "di respiro internazionale" tra Palermo, Cefalù e Trapani il prossimo ottobre. Per questo la Tf corporation cerca persone di età compresa tra i 18 e i 70 anni come comparse.

I casting si svolgeranno a Villa Lampedusa (via dei Quartieri 104) dal 27 al 29 luglio. "In particolare - spiegano dalla Tf corporation - si cercano: visi naturali - ragazzi con fisici atletici e muscolosi - uomini e donne di nazionalità straniera (Germania, Francia, Gran Bretagna, Usa e Africa). No tatuaggi visibili, no piercing, no capelli colorati o doppi tagli, no sopracciglia tatuate, no unghie ricostruite".

In base alle normative vigenti in merito al Covid si potrà partecipare solo su appuntamento tramite prenotazione telefonica (numero 379 1893540). "Si ricorda - precisa la società - di munirsi di Mascherina FFP2 e fotocopia leggibile, fronte e retro di: documento di identità, codice fiscale, codice Iban personale (no deleghe), se necessario permesso di soggiorno valido (no rinnovo)".