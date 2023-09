Un film racconta Dante e il set è ancora Palermo: le scene tra il centro, il porto e Partanna

La sequela infinita di film con set a Palermo in questi ultimi mesi si arricchisce di un nuovo capitolo. Sta infatti per approdare in città la troupe cinematografica che girerà "In the hand of Dante", film diretto da Julian Schnabel liberamente ispirato grande poeta fiorentino. Tra le location scelte per i ciak un'area del centro storico, la zona del porto e Partanna. Almeno questo è quanto si evince dall’ordinanza dell’ufficio Mobilità del Comune che ha emesso un'ordinanza che vieta il parcheggio temporaneamente in alcune vie nei giorni dal 19 al 26 ottobre per consentire di girare le scene.

L’ordinanza del Comune

I divieti di sosta scatteranno in: piazza Marina, lato Steri, tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via del IV Aprile dalle 13 del 19 ottobre alle 19 del 20 ottobre; cortile della Gancia, area davanti all’ingresso dell’Archivio di Stato, dalle 6 del 18 ottobre alle 18 del 21 ottobre; via Atlante, tra il civico 8 e via Catalano, dalle 17 del 19 ottobre alle 6 del 24 ottobre; viale Aiace, tra il civico 19 e via Diomede, dalle 6 del 20 ottobre alle 6 del 24 ottobre; via Alessandro Volta, intero tratto, dalle 17 del 23 ottobre alle 17 del 24 ottobre; via Galileo Ferraris, dalle 17 del 23 ottobre alle 17 del 24 ottobre.

"In the hand of Dante": trama, regista e attore protagonista

In queste strade si muoverà la troupe diretta da Schnabel, pittore e regista americano, pluripremiato per "Lo scafandro e la farfalla", film del 2007 con il quale vinse il Golden Globe, il premio per la miglior regia al Festival di Cannes e con il quale fu candidato all’Oscar. L’ultima opera cinematografica di Schnabel è "Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità" del 2018, sugli ultimi anni del pittore olandese. Dalla stessa pellicola arriva Oscar Isaac, che interpretava Paul Gaguin e stavolta sarà proprio Dante Alighieri.

La trama del film viene anticipata dal sito di Coming Soon. "In the hand of Dante è tratto dall'omonimo romanzo storico del 2002 di Nick Tosches, scrittore scomparso nel 2019, che Schnabel dice di considerare una specie di reincarnazione del poeta. Nel libro si raccontano due storie diverse, una ambientata nella Sicilia del quattordicesimo secolo, con protagonista Dante Alighieri, e l'altra nell'autunno del 2001 con una versione romanzata dello scrittore. Mentre Dante finisce di scrivere la sua opera più importante, Tosches si reca in un viaggio di conoscenza mistica in Sicilia, dove viene chiamato in qualità di esperto per verificare l'autenticità di un manoscritto attribuito a Dante".