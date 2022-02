Gambe rotte per truffare le assicurazioni, "Spaccaossa" diventa un film: al via le riprese a Palermo

Una storia da film era stata definita da molti quando, nell'aprile 2019, i carabinieri arrestarono 42 persone accusate di aver truffato le assicurazioni, inscenando finti incidenti stradali con, in alcuni casi, fratture di braccia e gambe provocate ad arte per incassare il premio. E a quasi tre anni dal blitz, a Palermo, sono iniziate in questi giorni le riprese del film "Spaccaossa", della Tramp Limited, diretto dal regista Vincenzo Pirrotta.

La banda degli spaccaossa

La pellicola è ispirata proprio alle vicende di cronaca. "Abbiamo fatto over!", così dicevano i componenti della banda nelle intercettazioni utilizzando il gergo delle scommesse sportive per dire che sarebbero riusciti a mettere a segno una truffa remunerativa. Raggiri che, come ricostruito dai carabinieri a maggio del 2019, sarebbero stati legati a finti incidenti stradali, inscenati però con vittime vere, disposte a farsi rompere letteralmente le ossa per incassare poi le somme dalle assicurazioni. L'inchiesta era stata chiamata proprio "Over". A novembre scorso, la quarta sezione della Corte d'Appello, presieduta da Vittorio Anania, ha confermato 16 condanne e un'assoluzione, ha aumentato le pene per 10 imputati, le ha ridotte per altri 8 e, infine, ha anche scagionato altre due persone, che in primo grado erano state invece condannate.

Le riprese dal 14 al 23 febbraio: ecco in quali strade

Iniziata venerdì 11 febbraio in un palazzo di via Sammartino, la lavorazione della pellicola proseguirà nei prossimi giorni. Dal 14 al 23 febbraio, come si legge in un'ordinanza del Comune, sono previste limitazioni temporanee al traffico per consentire le riprese nelle seguenti strade: via La Masa, tra via Collegio di Maria e via Benedetto Gravina; via Fiammetta, tra via Collegio di Maria e via dello Speziale; piazza Kalsa; via Tenente Giovanni Ingrao, tra via Goethe e via Mario Cutelli; via Goethe; via dell'Airone, tra via Enrico Ragusa e via Alcione; via Enrico Ragusa, tra via dell'Airone e via del Pellicano; via del Cigno, tra via dell'Airone e viale Regione Siciliana.