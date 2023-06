Tv, sulla Rai la storia del palermitano Filippo: grande atleta e amato cameriere con sindrome di Down

Riparte la stagione estiva di "O Anche No", perché la disabilità non va in vacanza. Il programma di inclusione sociale, disabilita? e diritti fondamentali, andrà in onda domenica 18 giugno a partire dalle 10.30 circa e in replica lunedì 19 maggio alle 1.05 circa su Rai 3.

Mario Acampa va a Palermo per raccontarci la storia di Filippo Talluto, grande atleta e amato cameriere con sindrome di Down, e del padre Benedetto. Li si incontrerà allo Stadio delle Palme, dove Filippo si allena al lancio del peso: un energico lancio, al peso del pregiudizio!

Infine, in inverno e in estate, la musica dei Ladri di Carrozzelle e i Disegni di Stefano Disegni. "O Anche No" è realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità. Tutte le puntate e le stagioni precedenti di "O Anche No" sono disponibili su Raiplay: https://www.raiplay.it/programmi/oanchen