Si torna a casa, dopo tre anni di chiusura riecco la storica Fiera del Mediterraneo

Dopo tre anni di chiusura, causa covid, finalmente ritorna la storica Fiera campionaria del Mediterraneo. Una fiera rinnovata all'interno dell'hub che negli anni della pandemia ha ospitato il polo vaccinale e che quest’anno anticipa l’apertura al 22 aprile, per restare visitabile fino al 7 maggio.

All’allestimento della Fiera Campionaria sta lavorando Mediexpo. “Nel 2015 abbiamo iniziato questa avventura interrotta nel 2019 per la pandemia. Siamo pronti a continuare quel percorso - dichiara Massimiliano Mazzara titolare di Mediexpo che per 5 anni ha curato la ristrutturazione dei padiglioni restituendo la fiera alla città -. Quest’anno anticipiamo l’inaugurazione della Fiera campionaria al 22 aprile. Tale decisione, presa dalla nostra azienda, nasce dal fatto che questo periodo di 16 giorni prevede 5 giorni festivi e 5 prefestivi. In questo modo - continua Mazzara - daremo a tanti espositori nazionali e internazionali la possibilità di essere presenti in fiera così da offrire una campionaria del Mediterraneo variegata di tipologie merceologiche diverse e ai visitatori l’apertura della fiera in giorni festivi lontani dal lavoro”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tanti gli eventi collaterali all’interno della fiera con spettacoli gratuiti per tutti i visitatori nelle ore pomeridiane e serali: sfilate di moda, momenti di intrattenimento e musica live. Ogni sera uno spettacolo diverso. Nel ricco calendario degli appuntamenti, che presto sarà presentato da Sasà Taibi, i nomi di tanti artisti e band locali che si esibiranno live e in diretta su Rta Radio Tivù Azzurra, partnership esclusiva anche quest’anno della Fiera Campionaria del Mediterraneo. “Vi aspettiamo tutti alla 69° Fiera Campionaria del Mediterraneo - conclude Mazzara -. Saranno 16 giorni all’insegna della spensieratezza, dello shopping e del divertimento”.