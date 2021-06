Torna la fiera campionaria, ma per la prima volta trasloca al PalaGiotto

Torna la Fiera Campionaria a Palermo, in una location totalmente nuova. Diventa polo fieristico infatti nel capoluogo siciliano il PalaGiotto, nell’omonima via, che dal 2 all'11 luglio 2021 accoglierà standisti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Quest’anno, come è noto a tutti, la Fiera del Mediterraneo è il principale hub vaccinale della città. Diventa il PalaGiotto dunque il nuovo polo fieristico a Palermo.

La Fiera Campionaria Expo del Mediterraneo aprirà i battenti venerdì 2 luglio e rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 11 luglio, sempre con ingresso gratuito, tutti i giorni dalle 16 alle 24.

Negli ultimi 5 anni all’allestimento della Fiera Campionaria, ha sempre lavorato Medifiere, imprenditori siciliani, di Trapani, che hanno investito e creduto per primi nel recupero della Fiera del Mediterraneo. Quest’anno, in via del tutto eccezionale, gli standisti e gli espositori avranno i loro spazi al PalaGiotto che diventa punto di incontro e di interesse commerciale. Saranno presenti stand con categorie merceologiche di ogni tipo, arredo, artigianato e non potrà certo mancare la grande area food con piatti tipici e il tradizionale street food.

“Quest’anno, ci siamo dovuti spostare al Palagiotto ma la Fiera sarà ricca di contenuti anche in questo nuovo contesto - dichiara Massimiliano Mazzara di Medifiere -. Non ci siamo dati per vinti e non lo hanno fatto nemmeno gli espositori e gli standisti che ogni anno attendono di presentare alla clientela i loro prodotti e i loro servizi. La Fiera fa parte della vita di questa città, non solo economico-commerciale ma anche culturale e sociale”.

E nella Fiera Campionaria Expo anche tanti eventi di intrattenimento. Nel calendario degli appuntamenti di Sasà Taibi di Rta, i nomi di tanti artisti e band locali. Tutte le sere, a partire dalle ore 21 fino a mezzanotte, un gruppo musicale diverso salirà sul palco della regia mobile di Rta, media partner esclusiva anche quest’anno della Fiera Campionaria del Mediterraneo. E organizzato da Rta, anche quest’anno l’appuntamento “Mediterraneo Cover Band Festival”. Le band si sfideranno in una gara, ognuna con il suo stile e il suo repertorio, e giudicate da una giuria di esperti, si aggiudicheranno il premio finale. La Fiera sarà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 24. Ingresso gratuito.