Il grande ficus dell'Orto botanico candidato ad albero italiano dell'anno

Il grande ficus dell?Orto botanico di Palermo, considerato l?albero con la chioma più grande d?Europa, è uno dei quattro finalisti del concorso "Albero italiano 2022", che si propone di celebrare gli arbusti come patrimonio naturale e culturale da amare e proteggere. Il vincitore verrà proclamato lunedì 21 novembre nella Giornata mondiale dell'albero e rappresenterà l'Italia nel 2023 al concorso europeo Tree of the Year.

A contendersi il titolo anche il platano orientale dell'Orto botanico di Padova, il gioiello australiano (Agathis robusta) dell'Orto botanico di Roma e la Melaleuca del re (Melaleuca Styphelioides) dell'Orto botanico di Napoli. E' possibile sostenere il ficus dell'Orto botanico votando ogni giorno, fino a domenica 20 novembre, al link https://www.gianttrees.org/it/italian-tree-of-the-year-2022/finale/il-grande-ficus-dell-orto-botanico-di-palermo.

Originario degli stati australiani del Queensland e del Nuovo Galles del Sud, il grande ficus dell'Orto botanico è stato introdotto nel 1845 e rappresenta il capostipite dei grandi ficus presenti nei giardini di Palermo, della Sicilia e dell?Italia meridionale. Presenta ben 44 fusti, i più grandi dei quali possiedono una circonferenza di circa 3,60 metri, che sostengono l?allungamento di undici grosse ramificazioni principali, a sviluppo quasi orizzontale, da cui si dipartono le ramificazioni di ordine inferiore.