Ficarra e Picone: "Il nostro Palermo ci fa impazzire, è un amore forte e tormentato"

"Il nostro prossimo film? Lo stiamo scrivendo. Uscirà a Natale 2023". Lo hanno annunciato Salvo Ficarra e Valentino Picone nel corso di una lunga intervista al settimanale Tv, Sorrisi e canzoni. Al momento la coppia è impegnata con la seconda stagione di “Incastrati”, la loro serie su Netflix. "La stiamo girando e proseguiremo fino a luglio - ha detto Picone -. Nel frattempo abbiamo preso parte al film di Roberto Andò “La stranezza”, con Tony Servillo. Lavorare con un attore e un regista di quel livello è stata un’esperienza straordinaria".

Dal cinema al calcio. Il duo comico ha anche parlato della passione sfrenata per il Palermo, che lo scorso 12 giugno è stato promosso in B. "Ci viene naturale - ammette Ficarra -. E' la squadra della nostra città, tifiamo Palermo da sempre e poi, per fortuna, genera tante gioie e tante sofferenze: prima 30 anni in Serie B, poi la rinascita con l’ex presidente Maurizio Zamparini, poi di nuovo il fallimento. Con queste alternanze diventa un amore passionale, forte... un amore tormentato. Questa promozione è un bel messaggio: invece di aspettare sempre un salvatore che venga da fuori, abbiamo dimostrato che, se vogliamo, ce la possiamo fare anche da soli".