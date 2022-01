L'indiscrezione: "Ficarra e Picone super ospiti a Sanremo 2022"

A meno di due settimane dall’esordio del Festival di Sanremo 2022 arriva la notizia della possibile presenza di Ficarra e Picone sul palco dell'Ariston come super ospiti. Lo scrive Il Giornale. Si tratta al momento soltanto di un'indiscrezione. "E poi magari - si legge - potrebbero arrivare Ficarra e Picone sull'onda del consenso (anche di critica) della serie Incastrati su Netflix. Ma nulla è ancora certo".

Tra le certezze c'è la positività al Covid di uno dei cantanti in gara, Aka7even (il cantante 21enne ex protagonista di ‘Amici di Maria De Filippi lo ha annunciato sui social rassicurando sulle buone condizioni di salute) e la presenza dei Maneskin come super ospiti. Lo ha annunciato Amadeus. I giovani romani saranno i "protagonisti assoluti" della prima serata

La 72esima edizione della kermesse canora più attesa dell’anno inizierà martedì 1° febbraio. Riguardo alla delicata situazione attuale che espone ai rischi di positività, Amadeus ha precisato che se uno o più artisti non potessero presenziare perché positivi al Covid, resterebbero in gara e andrebbe in onda l'esibizione fatta in prova.