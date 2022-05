Ficarra e Picone di nuovo sul set a Palermo, partono le riprese di "Incastrati 2": tutte le strade chiuse e i divieti

Ficarra e Picone tornano sul set nella loro Palermo. La coppia di attori sarà impegnata dal 7 al 29 maggio nelle riprese di "Incastrati 2", la serie prodotta dalla Tramp Limited, che andrà in onda su Netflix dopo il grande successo della prima stagione. Il Comune ha emanato un'ordinanza che istituisce una serie di divieti e di limitazioni al traffico. Dal provvedimento sono esclusi i veicoli al servizio dei disabili, muniti del contrassegno per il parcheggio, che desiderano raggiungere e sostare nel posto H personalizzato, ricadenti nelle vie o piazze incluse nel provvedimento. Se necessario, per particolari esigenze della produzione, lo spostamento temporaneo del posto H personalizzato sarà preventivamente concordato tra la produzione e il titolare del posto, individuando nelle immediate vicinanze un'area da adibire alla sosta temporanea dell'auto.

Ecco tutte le strade coinvolte e i relativi provvedimenti che scatteranno :