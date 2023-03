Come diventare i migliori comici? Ficarra e Picone: "Essere palermitani oppure... tifare Palermo"

Come diventare i migliori comici al mondo in tre semplici mosse? "Fare ridere, conoscere Ficarra e... essere palermitani". Con il solito tono tra il serio e il faceto, Ficarra e Picone hanno risposto così in una gag a "La versione delle due", la trasmissione di Radio 2 condotta da Andrea Delogu e Silvia Boschero.

Ma non è finita qui. "Quindi noi siamo escluse", ha detto Andrea Delogu, riferendosi ai requisiti elencati dai due attori palermitani, al momento protagonisti di "Incastrati 2", la serie su Netflix. A quel punto sono arrivate le alternative. "Io ho il fidanzato palermitano", ha fatto notare Silvia Boschero. "Fa punteggio", ha ribattuto Ficarra. E quando Andrea Delogu sembrava essere rimasta fuori dal giochino, è arrivato il bonus di Picone. "Tu tifi Palermo?", ha chiesto alla conduttrice. "Certo", ha risposto Delogu. "Allora è fatta. Tifate anche voi Palermo", ha concluso Ficarra, rivolgendosi agli ascoltatori.