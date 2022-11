Ficarra e Picone ricordano Francesco Rosi nel centenario della nascita: "Un maestro"

"Maestri del cinema come Francesco Rosi restano sempre dentro di noi, per poi venir fuori quasi naturalmente, quando meno te lo aspetti...". Così rispondono Salvo Ficarra e Valentino Picone all'Adnkronos, in occasione del centenario di nascita del regista, che firmò tra i suoi film di maggiore successo e impatto 'Le mani sulla città', una denuncia della corruzione politica.

Tema affrontato, con toni meno drammatici ma non per questo meno incisivi, da Ficarra e Picone nel film 'L'ora legale'... "Certo - confermano i due attori palermitani - come guardammo anche all'esperienza cinematografica di Mario Monicelli. E' un bene continuare a indagare e descrivere, ciascuno con il suo stile, la crudezza della realtà mantenendo uno sguardo sferzante".

Stesso sguardo, osservano, che "ha avuto Vincenzo Pirrotta, nel film che ha diretto e interpretato, 'Spaccaossa', su un fatto di cronaca avvenuto a Palermo", film presentato a Venezia, illustrato iggi alla Casa del Cinema a Roma e dal 24 novembre nelle sale, con anteprime nella capitale, a Milano e a Palermo, di cui Salvo Ficarra e Valentino Picone firmano la sceneggiatura.