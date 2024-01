Anche nell'area industriale di Carini arriva la fibra ottica per le aziende

Neomedia - società che dal 1995 opera nel mercato IT e delle telecomunicazioni, offrendo servizi di connettività, networking e cybersecurity su tutto il territorio nazionale, per il mercato residenziale, delle imprese e delle Pa - è pronta per far arrivare la fibra ottica alle aziende dell'area industriale di Carini.

Questo quanto emerso nel corso di un incontro che si è tenuto martedì pomeriggio nella nuova sede del Ciac e che ha visto partecipare il presidente Giuseppe Pezzati, il vicepresidente Roberto Fiore, il tesoriere Baldo Di Giovanni e Daniela Prestigiacomo, componente del consiglio direttivo del Coordinamento imprenditori area Carini.

Ma le buone notizie non finiscono qui. La chiacchierata è stata l'occasione per iniziare a discutere della stipula di una convenzione tra Neomedia e l'associazione senza fini di lucro che riunisce gli industriali dell'agglomerato di Carini che permetterebbe ai soci di avere degli sconti sui costi dei servizi offerti dall'azienda palermitana. "L'idea - spiega il presidente Pezzati - sarebbe di accantonare questi risparmi e usarli a beneficio di tutti, anche dei non associati, per riqualificare l'area industriale. Contiamo di firmare presto la convenzione. Vi terremo aggiornati".