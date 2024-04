Come fosse Sanremo, ma con i vip siciliani a cantare sul palco: ecco il Festival a Palermo

E' partito il conto alla rovescia per il Festival 2024, la kermesse musicale ideata e condotta da Massimo Minutella. Il Festival giunge quest’anno alla sua dodicesima edizione: appuntamento il 15 e il 16 maggio.

Massimo Minutella racconta il ritorno di questo progetto dedicato alla musica e allo spettacolo made in Sicilia: “Avevo annunciato pubblicamente che non avrei più fatto il Festival. Mi sentivo stanco e anche un po’ abbandonato dalle istituzioni che in questi anni avrebbero potuto accorgersi di quel che stavamo facendo”. Poi, la retromarcia: “Ho ricevuto centinaia e centinaia di messaggi da parte del pubblico. Tutti mi hanno esortato a non mollare, a proseguire con questo appuntamento che va avanti da più di un decennio. Così ho deciso di cambiare idea e di rilanciare il Festival”.

Anche quest’anno la formula non cambia. L’edizione numero 12 del Festival di Minutella mantiene le regole di sempre. Sul palco si esibiranno attori, comici e personaggi dello spettacolo. In singolo o in coppia, i concorrenti canteranno brani che hanno segnato il successo della storia del Festival di Sanremo. La vittoria andrà assegnata col televoto e con il voto della giuria di qualità presente in teatro. I biglietti per partecipare alle due serate di Festival verranno distribuiti gratuitamente da lunedi 6 maggio, al botteghino del Teatro Golden di Palermo. Il Festival 2024 sarà trasmesso in diretta su Video Regione (canale 14 del digitale terrestre), su vrsicilia.it, sulla pagina facebook di Casa Minutella e sulle frequenze di Radio In, radio ufficiale.