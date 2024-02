Finale Sanremo, Amadeus parla in palermitano con Claudio Gioè: "I cainni arrizzanu"

Siparietto tutto palermitano alla finale del Festival di Sanremo la scorsa sera. Amadeus ha raggiunto Claudio Gioè, seduto in prima fila in platea, per la presentazione della terza stagione di Makari, la serie Rai ambientata in Sicilia, che racconta le (dis)avventure di Saverio Lamanna. L'attore palermitano era seduto in platea accanto a Lino Banfi, Alberto Matano e Mara Venier.

"L’ultima volta ci avete portato bene. Speriamo che vi possiate divertire come ci siamo divertiti noi. Vedremo scenari spettacolari che tu conosci molto bene", - ha detto Gioè rivolgendosi ad Amadeus, che ha replicato così sfoggiando il suo dialetto palermitano mai dimenticato: "Quando uno lo vedrà - ha esclamato il presentatore - sarà talmente felice che dirà: 'I cainni arrizzanu!" (vengono i brividi, ndr) con tanto di mimica.

Amadeus, all’anagrafe Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è figlio di palermitani emigrati al nord, mamma casalinga, papà istruttore di equitazione. E' nato a Ravenna il 4 settembre 1962. Amadeus è cresciuto a Verona, città nella quale i genitori palermitani si trasferirono per motivi di lavoro. Ma il conduttore spesso ha ricordato le sue vacanze a Palermo quando era ragazzino, per andare a trovare i nonni. Le arancine, i bagni al mare, a Sferracavallo. E anche quando è diventato "grande" non ha mai tradito le sue origini. "Che buona la milza - ha detto quando si trovò di fronte ai "Soliti Ignoti" Nino il Ballerino come concorrente -. Specialità tipica, bella calda, buonissima, la mangiavo da ragazzino, andavo sempre a Mondello...". In quella occasione Amadeus accolse il meusaro di corso Finocchiaro Aprile con un eloquente: "Forza Palermo!".