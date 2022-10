"Note in Radio", piccola cantante di Terrasini al festival canoro: come votarla

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La piccola Simona Forte di Terrasini, già solista al 64° Zecchino d'oro nel dicembre 2011, parteciperà il prossimo 31 ottobre al Festival canoro per bambini, ragazzi e autori "Note in Radio", presso il teatro "Ventidio Basso" di Ascoli Piceno. Sosteniamo la nostra piccola artista, votando attraverso il link allegato la canzone "Rubantino" ( testo di Mario Gardini,musica di Marco Iardella), per il conseguimento del Premio Social/Web di Note In Radio.