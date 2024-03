Costa Sud, il festival dove la musica si mescola alla natura nel segno della rinascita

"Piecing it together". Riscoprire la forza della comunità, la meraviglia della natura della costa di Palermo e la ricchezza della diversità. Con questo spirito ritorna per il secondo anno consecutivo il 26 e 27 aprile all’Ecomuseo Mare Memoria Viva, "Costa Sud", il festival organizzato da Meeraqui e Mare Memoria Viva, per promuovere la cultura contemporanea nel territorio della periferia sud di Palermo. Non è un semplice festival "Costa Sud", ma un mosaico di esperienze che nella musica vede un linguaggio universale in grado di reinventare le relazioni umane e creare nuove comunità.

Artisti e artiste internazionali e nazionali dialogheranno con la scena musicale iperlocale in un mix di stili e linguaggi, capace di muovere idee, persone, relazioni per due giorni densi di musica, con live performance, dj set, e attività laboratoriali che animeranno questa periferia, uguale a tante altre periferie, ma allo stesso tempo unica.

La nota dj e selector berlinese di origine spagnola e lussemburghese, Ogazón, la nuova promessa della musica dance britannica Ok Williams; Alexander Robotnick, leggenda italiana della new wave e dell’italo disco; e poi i protagonisti della scena musicale locale: Ethik che da Palermo ha conquistato la scena club underground internazionale, H3lp, Knarzy e Nunzio Borino. Sono soltanto alcuni dei nomi della line up di Costa Sud 2024.

Meeraqui è un progetto nato nel 2019 che mescola i ritmi della tradizione mediterranea con le nuove tendenze della musica contemporanea. Si configura come una rassegna di eventi per promuovere la cultura contemporanea con la partecipazione di artisti nazionali e internazionali, e con un focus sulla nuova scena musicale locale.

L’obiettivo è la creazione nel territorio di Palermo di un momento artistico di respiro internazionale che faccia sì che la città venga identificata come punto di scambio di idee, capace di trasmettere i valori di creatività, diversità e innovazione, al centro del mar Mediterraneo. Con ciò si intende costruire un percorso di rigenerazione urbana e artistica che vuole offrire stimolanti esperimenti culturali, intrecciando le bellezze architettoniche della città di Palermo con i linguaggi musicali più attuali attraverso un programma di spettacoli musicali e artistici.