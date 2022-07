Festival del Cinema a Cefalù, Violante Placido migliore attrice: voce contro il "Revenge porn"

Violante Placido è la migliore attrice 2022 per il Festival del Cinema di Cefalù. Lo ha decretato la giuria del Festival con la seguente motivazione: “Per avere alzato il velo sul grave fenomeno sociale del “revenge porn” che negli ultimi anni ha fatto vittime fra molte ragazze. Per avere dato voce, nel film Revenge Room, a tutte le ragazze vittima della “vendetta porno” e per avere indicato loro la strada per uscire da quella stanza, che appare senza uscita, quando vengono fatte oggetto di violenza attraverso la condivisione pubblica di immagini o video intimi tramite Internet".

Uno studio della European Women’s Lobby stima che in America una persona su 25 è stata vittima di revenge porn, in Inghilterra e in Australia una persona su 3 e in Europa circa 9 milioni di ragazze hanno subito una forma di violenza online prima dei 15 anni.

Violante Placido fa parte del cast del cortometraggio “Revenge Room” prodotto da One More Pictures con Rai Cinema del regista italiano Diego Botta, che partecipa al Festival del cinema di Cefalù. “Revenge Room” racconta la storia di Federica, rinchiusa nella sua stanza dalla quale non vuole uscire a causa delle decine di messaggi che riceve da sconosciuti, tutti volgari e provocatori, e quella di Davide, il suo ragazzo, che si sveglia in una stanza in compagnia di uno sconosciuto senza sapere cosa stia accadendo. In quindici minuti, i due innamorati devono affrontare quello che è il loro peggior incubo.