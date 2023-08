"Manco morto" sbanca il Festival di Cefalù, premio al film di Emma Cecala e all'attore Antonio Pandolfo

Antonio Pandolfo è il migliore attore comico 2023 per il Festival del cinema di Cefalù. Lo ha decretato la giuria del Festival con la seguente motivazione: "Per avere interpretato in maniera magistrale ed eccezionale un individuo comune, nel film 'Manco morto' di Emma Cecala, ed essere riuscito a crearvi attorno situazioni comiche a partire da elementi quotidiani. Per avere trovato il lato divertente della vita di tutti i giorni portando sulla scena cinematografica un personaggio divertente che nello stesso tempo è anche ricco di profondità emotiva".

La stessa giuria ha attribuito al film "Manco Morto" il premio "migliore film comico" con la seguente motivazione: "Per avere costruito un film che porta il sorriso in chi lo guarda. Per avere realizzato una storia dalla comicità spontanea costruita su una forma di umorismo capace di cogliere il lato divertente delle cose".

La regista Emma Cecala, classe 1980, originaria di Caccamo, si laurea in Discipline dell'Arte della Musica e dello Spettacolo con il massimo dei voti. Dopo aver frequentato il corso di regia alla scuola Piano Focale di Palermo, inizia a collaborare con Aurelio Grimaldi. Realizza per Eikona Film nel 2021 il suo primo cortometraggio QuarantacinqueQuindiciVentiquattro che sarà selezionato in diversi festival nazionali e sarà vincitore al Caltagirone Film Fest 2022 e Via dei Corti 2022, come miglior corto siciliano.

Nel 2023 scrive e dirige per Arancia Cinema, "Manco Morto". La storia è ambientata in Sicilia. Siamo nel 1958, il paese di Cofone, nell’entroterra siciliano, ha le strade tappezzate di manifesti elettorali in vista delle elezioni comunali. Pochi giorni prima delle elezioni, muore il candidato a primo cittadino esponente del Pci. Tra lo smarrimento dei compagni e le congetture dei paesani, la funzione religiosa si trasforma in un teatro dell’assurdo. Ma l’incredulità della folla trova il suo culmine nelle ultime volontà del defunto… Nel cast Antonio Pandolfo, Marco Manera, Cesare Biondolillo e Stefania Blandeburgo.