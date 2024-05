Cannes, c'è il film "L'Arte della gioia" di Valeria Golino: è stato prodotto col contributo della Regione Siciliana

Sarà presentato in anteprima mondiale fuori concorso nella selezione ufficiale del 77° Festival Internazionale del Cinema di Cannes - che si svolgerà dal 14 maggio - il film di Valeria Golino "L’Arte della Gioia", prodotto da Sky Studios e da HT Film realizzato anche con il contributo dell'assessorato Turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana, attraverso Sicilia Film Commission.

Liberamente adattato all’omonimo romanzo postumo di Goliarda Sapienza, il film - che vede protagoniste Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca e Tecla Insolia - porta sul grande schermo la storia di una giovane ragazza della Sicilia di inizio ‘900, spinta da un insaziabile desiderio di conoscenza, di amore e di libertà e disposta a tutto pur di raggiungere la sua felicità, senza piegarsi mai alle regole di una società oppressiva e patriarcale a cui sembra predestinata.

Dopo la proiezione del primo episodio a Cannes, il film sarà distribuito in tutte le sale cinematografiche italiane in due parti: la prima dal 30 maggio e la seconda dal 13 giugno. Successivamente sarà fruibile come Serie TV Sky Original sull’omonima piattaforma.