Festa della donna, tutti gli eventi e le iniziative in programma per l'8 marzo a Palermo

Palermo al fianco delle donne. L'8 marzo, in occasione della giornata internazionale, sono tantissime le iniziative messe in campo per celebrare l'universo femminile che tra lotte e diritti si è fatto strada in ogni campo. Così sono tanti gli appuntamenti e non solo goliardici: dagli screening clinici preventivi ai momenti legati al divertimento, tra concerti, cene e aperitivi. Ecco cosa fare. (Articolo in aggiornamento)

La prevenzione gratuita

Si chiama “Le mimose della prevenzione” ed è l’attività organizzata dall’Asp di Palermo per l’intera prossima settimana in occasione della Festa internazionale della donna. Fino domenica 12 marzo, alle attività ordinarie già programmate, si affiancheranno numerose aperture straordinarie in tutti i Presidi aziendali in modalità “Open Day” ovvero con libero accesso per tutte le persone rientranti in fascia screening.

Teatro e beneficenza

Il Teatro Biondo di Palermo aderisce all’iniziativa lanciata dal regista e scrittore Roberto Andò in occasione della Giornata internazionale della donna, condivisa dallo Stabile di Napoli, dallo Stabile di Torino, dal Franco Parenti di Milano e dal Teatro di Roma, per testimoniare pubblicamente l’impegno civile e morale dei Teatri Nazionali e dei Teatri di Rilevante Interesse Culturale. L’8 marzo, in orari diversi, i cinque teatri rappresenteranno il testo scritto da Ippolita di Majo contro ogni molestia intitolato #callforwomen. Per il Biondo di Palermo, il regista Gianluca Barbadori ha adattato il testo che sarà interpretato, alle ore 17, dagli allievi e le allieve della Scuola di teatro col titolo Decisamente imbarazzante.

Concerti e aperitivi

I Passpartù e dj Fabio Flesca sono i protagonisti l’8 marzo della festa della donna al Dorian, il locale, di fronte al molo Santa Lucia del porto. La serata inizierà alle 20. Alle 22 saliranno sul palco i Passpartù capitanati da Claudia Macca alla voce, che faranno ballare al ritmo della musica dance. Seguirà dj set con Fabio Flesca. Al Miles Davis jazz club, invece, un concerto in quartet, quello dei Womens's love is dedicato all'universo femminile tra musica e un pò di poesia.