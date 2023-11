La festa di compleanno del magnate giapponese a Palermo: il programma e quanto costerà

Più o meno 100 mila euro per affittare il Teatro Massimo. Oltre 35 mila euro per riservare per un'intera settimana il Teatro Politeama. Ben 250 mila euro, invece, per far dormire i suoi ospiti negli hotel più lussuosi della città. Non sta badando a spese il magnate giapponese Kaoru Nakajima, l'industriale dal patrimonio plurimilionario che ha scelto Palermo per festeggiare i suoi 73 anni. Circa 500 invitati per evento blindatissimo e costosissimo.

La festa rinviata e l'accordo con l'amministrazione Orlando

Il miliardario aveva puntato gli occhi su Palermo già nel 2020. Avrebbe voluto festeggiare in grande i suoi 70 anni, ma la pandemia ha fatto naufragare i suoi propositi. Nonostante gli accordi con la precedente amministrazione e l'ex sindaco Leoluca Orlando, tutto viene rinviato a data da destinarsi. Nakajima, infatti, avrebbe preferito che l'emergenza sanitaria rientrasse per regalare ai suoi ospiti una vacanza da sogno senza la paura del Covid a infrangere i piani. Nel frattempo, però, l'organizzazione - affidata a Jimmy Pallas che con la sua società ha organizzato migliaia di eventi in oltre 40 anni di carriera - è andata avanti, curando ogni singolo dettaglio.

Dal Teatro Massimo al Politeama, gli eventi nel giorno del compleanno

Il clou dell'evento è previsto per domenica, il 5 novembre, giorno del compleanno del magnate. Intorno alle ore 13 gli invitati faranno il loro ingresso al Teatro Massimo, affittato da Nakajima per una "convention" cui seguirà un concerto, tenuto da Matteo Bocelli, figlio del tenore Andrea, con un break organizzato da Galati catering. E' proprio il Teatro Massimo ad aver fatto scoccare la scintilla: navigando sul sito sarebbe rimasto impressionato dalle immagini maestose del monumento lirico più grande d'Europa. A confermare che scelta migliore non potesse fare, tra le altre cose, è stato il palinsesto: Riccardo Muti, direttore d'orchestra a cui è legato da una profonda amicizia, è in questi giorni in scena con il Don Giovanni. E infatti il miliardario giapponese, arrivato proprio ieri a Palermo, stasera dovrebbe occupare proprio un posto per l'ultima dell'opera di Mozart.

La cena di compleanno, prevista sempre per domenica, sarà organizzata al Teatro Politeama che per l'occasione è stato affittato per una settimana, in modo da garantire le operazioni di allestimento, tra smontaggio delle poltrone e applicazione di una guaina a protezione del pavimento. Poi l'ingresso di sedie e tavoli, sotto la regia - anche stavolta - del catering di Galati, per una cena-spettacolo ultra elegante e chic. Top secret il menu, anche se tra i desideri dell'industriale giapponese c'è quello di far provare ai suoi ospiti qualche piatto tipico della tradizione siciliana, sia dolce che salato. L'intrattenimento musicale della serata sarà affidato a un ensemble dell'Orchestra sinfonica composto da 14 elementi. La mattina, infine, a Villa Niscemi incontrerà il sindaco Roberto Lagalla.

Villa Igiea e Hotel delle Palme, camere e suite affittate per gli ospiti

Il programma degli altri tre giorni è invece riservatissimo. Ciò che è certo è che a Villa Igiea, dove gran parte degli ospiti (lui incluso) alloggerà (sono state riservate 78 camere, il cui costo è a partire da 700 euro, più 22 suite, che arrivano a costare anche 1.400 euro), il re degli chef stellati, Fulvio Pierangelini, preparerà un pranzo ispirato ai sapori di Sicilia. Se nella sala Luigi XVI che oggi ospita il ristorante Florio perché proprio in quei saloni la famiglia simbolo della Belle Époque ospitò ospiti illustri o nell'immensa terrazza che affaccia sul porticciolo dell'Acquasanta ancora non è dato sapere. Di sicuro, però, l'hotel cinque stelle extra lusso sarà off limits, sorvegliato da una vigilanza privata che lo stesso magnate ha aggiunto alle sue spese. Gli stessi agenti presidieranno anche i due teatri e anche l'Hotel delle Palme, dove sono state riservate invece una trentina di stanze. Soggiorno minimo 3 giorni, lì dove una camera costa almeno 300 euro a notte che sale a 700 per la suite da 50 metri quadrati con vista sulla città e letto king size.

Le polemiche intorno a un evento privato

Un mega evento, pianificato da mesi, che ha suscitato polemiche da parte del presidente della Regione Renato Schifani. Anche se non è la prima volta che i due teatri vengono affittati da privati: come è capitato a Claudio Baglioni per il suo concerto al Massimo o per Teresa Mannino, che ha scelto quel palcoscenico per lo spettacolo che porterà in scena a gennaio. Secondo quanto stabilito dal consiglio d'indirizzo della stessa Fondazione Teatro Massimo, esiste un tariffario che regola il canone per l'utilizzo della struttura. Nakajima avrebbe infatti corrisposto 100 mila per riservare il teatro, al netto dei costi che dovrà sostenere per il catering e per l'esibizione di Bocelli junior.

Stessa sorte per il Politeama, già dato in passato in locazione a convention politiche o manifestazioni di privati. In questo caso, per chiuderlo per 7 giorni, avrebbe pagato circa 35 mila euro. In questo caso l'associazione Amici della Musica ha dovuto anticipare il concerto di Piovani al 29 ottobre (originariamente previsto per lunedì 30) e posticipare quello del pianista ucraino Alexander Romanovsky (pensato per il 6 novembre, ora in calendario il 7). Pure l'Orchestra Sinfonica Siciliana è stata invitata a trovare una nuova sistemazione per il concerto di venerdì e sabato con le musiche di Schubert e Ciaikovski: ha affittato infatti per 4.000 euro il Golden e speso 1.200 euro per trasportare nel teatro di via Terrasanta gli strumenti.