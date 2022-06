Esce "Corazon", il palermitano Ferrigno collabora con la star del reggaeton Nicky Jam

C'è anche un palermitano d'adozione nella nuova traccia "Corazon" dei Future Kids che può fregiarsi del featuring di Nicky Jam, star mondiale del reggaeton. "Corazon" esce oggi, 24 giugno 2022, su Sony Music Italia/Blanco Y Negro. Una traccia tanto particolare quanto innovativa, che mescola artisti e generi con sonorità reggaeton, pop, commerciale e rap.

Quando esce il brano "Corazon"

"Corazon" sarà pubblicata in doppia versione: original il 24 giugno e in official remix l’ultimo venerdì di luglio, versione quest’ultima curata dal dj/producer Javi Guzman e dalla singer Frances Leone. Una track con una melodia molto contundente e forte, con quattro vocali diversi suddivisi tra Original e Official Remix con cambi di idioma e voci (inglese /spagnolo e maschile/femminile). Dietro c'è il lavoro di produzione effettuato dai dj/producer/singer/musicisti, che hanno aderito al progetto: Jean Marie, Remo Giugni, Aloisi, Blondex, Davemax, Dosschy, Ferrigno, appunto, Frances Leone, Javi Guzman, JJ Faro, Joe Bertè, JP Sax, Markhese, Mirko Alimenti, Mr. Scarybox, Niko Marke, Nikos D, Raxx, Red Death, Replay M, Swiez, The Romy.

Il progetto Future Kids

Future Kids è un progetto discografico ideato da Jean Marie Dj/Produttore e Ancestrale A&M per favorire con il contributo di vari professionisti, specificatamente di dj, produttori, cantanti, cantautori e studi di produzione, attraverso la creazione di un nuovo brano, appunto "Corazon", una raccolta fondi finalizzata a sostenere la popolazione ucraina.

Chi è Ferrigno

Nato a Monza, ma palermitano d’adozione, Ferrigno, classe ’95, ha incrementato la sua passione per la produzione di musica elettronica quando ha frequentato il corso di produzione presso la Mat Academy (accademia online con partnership del calibro di SONY Music e Universal Music). Ferrigno ha avuto negli anni il supporto di dj di caratura internazionale quali Don Diablo, Nicky Romero, Meduza e tanti altri. Tra i suoi lavori noti troviamo "Tonight" con più di 400k ascolti su Spotify, "Day 'n Night", in collaborazione con i Marnage, e "Hit The Gas" in collaborazione con Alessandro Lega e Alexander Cruel. Quest’ultimo ha inoltre scalato le classifiche dei brani più supportati dagli altri dj su 1001tracklist.com.

Noto per la versatilità durante le sue esibizioni live, Ferrigno è stato tra i protagonisti dell'Unlocked music festival, svoltosi a Palermo nel 2016, 2017 e 2019. All'Unlocked Music Festival, Ferrigno si è esibito al fianco di artisti come Hardwell, Paul Kalkbrenner e Gigi D’Agostino. Vanta anche esibizioni negli aftershow ufficiali dei festival di Fight Entertainment con ospiti del calibro di Sfera Ebbasta, Capo Plaza e Nitro.

Dal 2018, inoltre, Ferrigno svolge la sua carriera radiofonica alternando alla sua presenza in regia anche la sua presenza davanti ai microfoni e telecamere di Radio Time e Time TV. Ad oggi gestisce inoltre il suo spazio settimanale: "Beat zone", un programma di musica dance mixata accompagnato, alle volte, anche da interviste a giovani producer e dj.