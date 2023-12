Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È stato finalmente pubblicato il Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose” che si può leggere gratuitamente online o del quale si può scaricare il pdf gratis (vedi i link a seguire), scritto a più mani da diversi professionisti del settore e da Donne che raccontano le loro esperienze, vissute direttamente o che le hanno viste testimoni, di relazioni pericolose e drammatiche con soggetti Narcisisti Patologici. La relazione che crea e instaura il Narcisista Patologico ha sempre e soltanto un unico obiettivo: il partner in breve tempo sarà ridotto in schiavitù; il Narcisista Patologico, imprigionata la preda (il partner), calerà la maschera e vestirà la sua vera identità, quella dell'aguzzino anaffettivo, spietato e senza scrupoli! Il Saggio, curato da Andrea Giostra, psicologo clinico, criminologo con una trentennale esperienza nella progettazione e gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, di tutela e accoglienza anche in favore di donne e minori vittime di abusi e maltrattamenti, vede i contributi di 20 co-autori.

«Questo Saggio non è destinato ai tecnici che professionalmente si occupano di questo grave fenomeno sociale (psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, criminologi, sociologi, educatori, magistrati, avvocati, assistenti sociali, operatori delle forze dell’ordine, etc…) – afferma Andrea Giostra - bensì a chi non ha una cultura specifica e vuole acquisire degli strumenti base per riconoscere questo problema, per affrontarlo adeguatamente e soprattutto per difendersi e svincolarsi il prima possibile da una relazione che certamente li porterà al disastro e a una vita da sequestrati consensuali di un Narcisista Patologico.» La Prefazione è del Prof. Girolamo Lo Verso, noto psicoterapeuta, full professor f.r. di psicoterapia presso Unipa, cofondatore della Scuola di Psicoterapia di Gruppoanalisi riconosciuta in tutto il mondo e autore di oltre 400 tra saggi e testi universitari, che a proposito del saggio dichiara: «Questo libro curato attentamente da Andrea Giostra, psicologo e scrittore appassionato che nei suoi racconti sulla Sicilia mostra invece cosa sia, realmente, l’intensa condivisione erotica, approfondisce un particolare e diverso tipo di narcisismo: quello dell’uomo che lavora a lungo e “scientificamente” per impossessarsi di una donna, renderla propria e schiava. Una versione forse più grave del narcisismo classico. Viene da dire che si tratta di una specie di talebano che usa mezzi psichici, e non bio-antropologici, e armato per dominare e schiavizzare le donne. Insomma un vero oscurantista reazionario all’antica.

Si tratta di un malato grave che può distruggere vite femminili (e non solo, ovviamente, c’è par condicio, anche qui).» Il prezioso contributo dei giuristi, che tratta e spiega con parole semplici gli aspetti normativi e giuridici a tutela della donna, è a cura degli avvocati, Federica Colletta e Andrea Giovanni Cartella, componenti dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), Luigi Spinosa, Avvocato Vice-Presidente della Camera Penale di Termini Imerese Cefalù Madonie, Delegato dal COA di Termini Imerese all’Unione degli Ordini Forensi Sicilia e Componente del CDA della Fondazione Mandralisca di Cefalù, e Rosa Maria Sciortino, Avvocato Consigliere presso il direttivo della Camera Penale di Termini Imerese Cefalù Madonie, Componente del Comitato Pari Opportunità del COA di Termini Imerese, promotrice di numerosi progetti per la legalità e fautrice di manifestazioni contro la violenza sulle donne.

«L’attenzione del legislatore italiano al fenomeno della violenza di genere – dice a tal proposito l’Avv. Sciortino - si è gradualmente intensificata negli ultimi anni in quanto, nel tessuto sociale, si è formata la piena consapevolezza della notevole dimensione dello stesso dal momento che sono aumentati i casi di violenza di genere e di femminicidio. Le donne che subiscono violenza sono da qualificare come vittime particolarmente vulnerabili. Pertanto è necessario far conoscere l’assetto giuridico e legislativo al fine di divulgare gli strumenti giuridici di tutela.» Il capitolo di Viviana Cannova, educatore professionale e responsabile di Case Rifugio, ci racconta delle belle esperienze con le Donne sfuggite ai loro aguzzini, ma anche delle difficoltà nella gestione delle tre strutture residenziali per accogliere e proteggere donne vittime di abuso e maltrattamento gestite dalla cooperativa sociale Luna Nuova di Casteldaccia (PA).

La Cannova a tal proposito ci dice che: «Prendere parte a questo lavoro è stato interessante. Poter scrivere in questo saggio delle strutture rifugio a indirizzo segreto è stata per me una grande possibilità di apertura e di informazione. Affiancarmi a prestigiosi professionisti mi ha fatto sentire parte integrante di un sistema funzionante e funzionale che sicuramente farà da monito per tutte le donne che non hanno ancora avuto il coraggio di avvicinarsi alla denuncia.» Un interessante approfondimento è a cura di Francesca Romana Fragale, giurista, noto avvocato penalista romano, presidente dell’Accademia Italiana d’Arte e Letteratura, capo della corrente pittorica dell’Effettismo, autore di diversi saggi e testi giuridici. Dichiara in proposito la Dott.ssa Avv. Fragale: «Questo saggio, a cura di Andrea Giostra, è un faro tecnico ed empatico nel confuso panorama sul narcisismo patologico e il femminicidio. Il libro, scritto con tanti coautori, utilizzando un linguaggio semplice e accessibile a tutte le persone che non hanno specifiche competenze tecniche in materia, mette in correlazione questi due aspetti del grave fenomeno italiano della violenza sulle donne e vuole al contempo essere un vero strumento di aiuto per le donne che si trovano o stanno per entrare in queste perverse relazioni con soggetti che sono sempre pericolosi malgrado le iniziali rassicuranti apparenze di persone affettuose e per bene.» Gli altri coautori, Anna Camilleri, Gabriella Canfarotta, Daniela Cavallini, Ilaria Cerioli, Bia Cusumano, Aurora d’Errico, Anna Maria Esposito, Emanuela Marra, Francesca Viola Mazzoni, Erica Muraca, Mariteresa Rotola, Valeria Tufariello, raccontano esperienze drammatiche di donne che le hanno viste protagoniste o testimoni dirette, che sono riuscite a liberarsi in tempo da relazioni tossiche e pericolose con soggetti Narcisisti Patologici. Il libro, per il particolare progetto editoriale col quale è stato concepito dall’autore, potrà essere distribuito gratuitamente a chiunque e a tutti i potenziali lettori, senza alcuna limitazione, nel formato pdf registrato con codice ISBN, scaricabile gratuitamente dalla Cartella Google Drive il cui link si trova a seguire. Il saggio si può inoltre leggere gratuitamente online nel formato digitale da diversi portali e blog (vedi i link a seguire dai quali leggere il formato digitale del saggio). Il progetto prevede inoltre la possibilità che Case Editrici (di grandi realtà imprenditoriali o indipendenti) possano chiedere all’autore liberatoria non esclusiva di pubblicazione del libro con la condizione di versare gli eventuali proventi delle vendite per la percentuale del costo di copertina prevista per l’autore, in favore di una scuola pubblica o privata, a loro scelta, per promuovere e/o organizzare eventi e/o attività formative/informative per gli studenti sul fenomeno della violenza e dell’abuso sulle donne. In questo caso la C.E. dovrà inviare via PEC (l’indirizzo PEC si trova nel libro) una richiesta formale di interesse all’autore per poter formalizzare l’accordo e destinare la quota delle eventuali vendite all’Istituto scolastico individuato. Gli Istituti scolastici italiani, di ogni ordine e grado, e le Università pubbliche o private, possono utilizzare, senza alcuna limitazione e costo, il saggio da distribuire gratuitamente ai loro studenti nei formati previsti.