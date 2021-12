Torna il Feel Rouge Awards: premi anche per Checco Bruni, Alessandra Salerno e i Sansoni

Checco Bruni per lo sport, I Sansoni per il cinema e Alessandra Salerno per la musica saranno premiati con il Feel Rouge Awards 2021, premio ideato da Carlo Valenti, produttore del maggiore canale televisivo online.

I riconoscimenti saranno consegnati martedì prossimo, 21 dicembre, alle 21, al Teatro Santa Cecilia nel corso di una serata dedicata alle eccellenze siciliane. “A quelle eccellenze – ha sottolineato Carlo Valenti – che sono riuscite ad emergere anche durante una pandemia che ha condizionato e continua a condizionare la nostra vita. L’obiettivo del Premio è di valorizzare l'impegno e la professionalità di coloro i quali vivono la realtà della nostra Isola ed in particolare di Palermo, trasformando l’attività quotidiana in un esempio per la collettività”.

Saranno complessivamente 16 i premiati nella serata presentata da Monia Arizzi e Nino Randazzo. Sul palco del Teatro Santa Cecilia saliranno medici, imprenditori, attori, manager e sportivi, uniti dal comune denominatore dell’impegno sociale e professionale. L'elenco completo dei premiati verrà ufficializzato lunedì prossimo, 20 dicembre, alla vigilia di una serata che andrà in scena all'insegna dell'impegno e della caparbietà di affermarsi in Sicilia.

Il Feel Rouge Awards 2021 sarà trasmesso in diretta streaming dalle ore 21 su www.feelrouge.tv