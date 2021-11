Feel Free Week: a lezione di travel, food e lifestyle con My English School Palermo

Viaggiare, ordinare al bar o al ristorante, parlare di moda: a chi ha sempre voluto conversare su questi e altri argomenti di quotidiana utilità, la scuola di inglese a Palermo My English School dedica la Feel Free Week, tre giornate di focus e approfondimenti in lingua inglese. Questi gli appuntamenti: lunedì 15 novembre alle 18, mercoledì 17 novembre alle 19 e giovedì 18 novembre alle 19 presso le due sedi MyES di via della Libertà 191/c e viale Regione siciliana 708/710.

L’evento, gratuito e rivolto a tutti, anche ai non studenti, prevede diversi topic in inglese pensati appositamente per i vari livelli di conoscenza della lingua: non solo gli avanzati dunque, ma anche i principianti, dal livello A1 al livello B2. I partecipanti avranno modo di interagire e farsi coinvolgere in stimolanti conversazioni moderate da teacher madrelingua certificati e con esperienza. In particolare, nel corso delle giornate di lunedì 15 e mercoledì 17 si parlerà di termini legati al mondo dell’abbigliamento, di come ordinare qualcosa al ristorante o al bar senza esitazioni, fino ai suggerimenti per fare i turisti nella propria città… in lingua inglese, ovviamente!

Nell’ambito della Feel Free Week, si terranno anche alcuni workshop su come imparare l’inglese nei giorni di mercoledì 17 e giovedì 18; nel corso di questo ultimo pomeriggio si parlerà di brunch della domenica, come affrontare una chiamata su Zoom e come conversare al pub. Il tutto, naturalmente, in perfetto stile MyES: all’insegna dell’informalità, in un ambiente rilassante e stimolante e che favorisce la socializzazione. My English School Palermo aspetta chiunque abbia voglia di dire la sua … naturalmente … in inglese! E’ necessaria la prenotazione. Per prenotare il proprio posto alle attività della Feel Free Week o per avere maggiori informazioni sui corsi di inglese a Palermo, è sufficiente contattare per tempo le due sedi MyES ai numeri 091.306962 e 091.2741038, oppure inviare una mail all'indirizzo palermo1@myes.it.