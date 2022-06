Federica Neglia in radio con il singolo "Da Cuba a Panama"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il nuovo brano della cantante palermitana Federica Neglia si intitola “Da Cuba a Panama” ed è descritto dalla stessa interprete come un vero e proprio tormentone estivo. Il ritmo incalzante, dalle sonorità sudamericane, rappresenta il carattere sentimentale ma deciso della protagonista che, da un lato desidera l'amore della persona amata, dall’altra ha voglia di libertà e divertimento. Federica: “La musica mi dà energia e determinazione ed è ciò che vorrei trasmettere a chi ascolta questo brano, ovvero la sensazione che solo il ritmo leggero e vivace di una notte latina può dare”.

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=jexX9DEj3zs Biografia Federica Neglia (nata a Termini Imerese e residente a Caccamo - Pa) è una “Cantante Interprete", come lei si definisce, dalla vocalità duttile e dal timbro corposo. Laureata in Canto Lirico e in Musica Vocale da Camera, ha calcato sin da bambina vari palchi italiani ed anche esteri, presentando un repertorio che spazia dalla musica classica al pop. Tra i vari palchi, anche il Palafiori di Sanremo. Il 25 novembre 2021 ha cantato alla Camera del Senato della Repubblica Italiana, per la Giornata Contro la violenza sulle donne, evento trasmesso in diretta Rai. Ha cantato per diversi artisti nazionali, fra cui Nicola Piovani, per un incontro-intervista, Roy Paci, in un concerto al Teatro di Verdura di Palermo e per il musicista Ruggiero Mascellino, per cui ha inciso anche l’album L’Attesa.

Ha duettato con Matteo Bocelli e il famoso attore e cantante statunitense Franc D’Ambrosio. Ha vinto il Primo Premio all’Undicesima Edizione del Concorso Nazionale “Umberto Giordano” di Foggia e l’edizione Summer del Concorso Nazionale "Sanremo New Talent", Categoria Giovani. Nell’aprile 2021 pubblica il suo primo inedito, dal titolo “Tra la mente e il cuore”. Contatti social Facebook: Federica Neglia Instagram: federica.neg Youtube: Federica Neglia.