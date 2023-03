Giovani talenti palermitani crescono, a 11 anni canta come Olivia Rodrigo e vince Sanremo junior

Una palermitana sul gradino più alto del podio di Sanremo junior. Si chiama Federica Lo Porto, 11 anni, la giovane cantante emergente prima classificata nella categoria dei talenti 10-12 anni alla finale che si è disputata al Teatro dell'Opera del Casinò della cittadina ligure con un brano di Olivia Rodrigo, "Drivers license". La piccola ha vinto per la categoria "A2", ex aequo con un'altra concorrente della sua età, anche lei siciliana, Morgana Santini di Siracusa.

Creativa, ma soprattutto talentuosa, con la sua determinazione, sensibilità vocale e musicale, Federica La Porto, in arte Unika, già in passato aveva portato alcuni successi a casa, riuscendo a conquistare la commissione artistica del Tour Music Fest - The European Music Contest e ad aggiudicarsi un posto per le fasi finali della manifestazione di due anni fa. Adesso è la volta di Sanremo, prima nella sua categoria tra 45 semifinalisti.

La piccola, che frequenta la prima media a indirizzo musicale dell'istituto Antonino Pecoraro, studia canto da quando aveva 8 anni. Oggi è parte del coro delle voci bianche del Teatro Politeama. "Ha sempre cantato, fin da quando aveva 2 anni - racconta il padre Marco a PalermoToday - ed è sempre abbastanza intonata. Alcuni amici ci dissero di farle fare un corso di canto. Così tre anni fa ha iniziato una scuola di canto individuale che prosegue tuttora".

Amante di Giorgia, Mina e La Rappresentante di Lista, ascolta musica di ogni genere, tanto da aver portato proprio a Sanremo un brano di Oliva Rodrigo. "Mia figlia ama anche ballare, disegnare e scrivere brevi racconti - conclude il Marco Lo Porto - ma anche organizzare degli spettacolini per parenti e amici. Il canto è il suo talento ed è ciò che sogna di fare da grande, ma se non dovesse andare in porto resterà comunque nel campo artistico".